Elon Musk amène son fils de 2 ans au siège social de Twitter et partage une photo rare – Hollywood Life

Crédit d’image : APEX/MEGA

Emmenez votre enfant au travail le jour ! Elon Musk avait un fils X Æ A-122, comme son acolyte lors de sa visite au siège social de Twitter à San Francisco le jeudi 8 décembre. Le PDG de la technologie partagé une photo de son tout-petit avec des abonnés sur Twitter, donnant aux gens un regard rare sur son fils avec une ex-petite amie chanteuse Grimes.

Et avec son badge Twitter pic.twitter.com/4AzHMB1Poq – Elon Musk (@elonmusk) 8 décembre 2022

X, comme sa famille l’appelle, avait l’air absolument adorable alors qu’il traînait avec papa sur un toit, posant devant une sculpture en forme de cœur peinte avec une scène de la City By The Bay. Le petit bonhomme était emmitouflé dans un sweat-shirt de camion et un jean foncé, avec de petites baskets noires aux pieds.

Bien sûr, Elon n’a pas pu s’empêcher d’adorer son petit mec. En plus de la photo, il a tweeté : « X dans le magnifique San Francisco ». L’homme le plus riche du monde a également montré le propre badge Twitter de X dans un autre tweet. Sur la carte se trouvait un cliché du gamin souriant qui semblait avoir été pris le même jour.

En plus de X, Elon et Grimes partagent leur fille Exa “Y” Sideræl sombre, qu’ils ont accueilli par mère porteuse en décembre dernier. L’interprète de “Oblivion” a parlé d’Elon et des enfants avec Salon de la vanité au début de 2022, en disant: «Quoi qu’il se passe avec les affaires de famille, j’ai juste l’impression que les enfants doivent rester en dehors de ça, et X est juste là-bas. Je veux dire, je pense que E le voit vraiment comme un protégé et l’amène à tout et à tout. X est là-bas. Sa situation est comme ça.

Elon a une grande couvée. Il est également père de jumeaux Viviane et Griffon, 18 ans et triplés Kaï, Damien et Saxo, 16 ans, avec sa première femme Justine Wilson. Le premier-né du couple Nevada décédé à 10 semaines en 2002.

En juillet dernier, des rapports ont émergé affirmant que l’entrepreneur avait accueilli des jumeaux avec Neuralink exec Shivon Zilis en novembre 2021. Elon a commenté la question via Twitter en juillet 2022. “Faire de mon mieux pour aider la crise de la sous-population”, a-t-il plaisanté. “L’effondrement du taux de natalité est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée.” Il confirmera plus tard sa paternité.

