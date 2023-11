Elon Musk affirme qu’Israël pourrait contrecarrer le Hamas avec des « actes de gentillesse manifestes »

Le milliardaire technologique Elon Musk plaide pour une voie alternative vers la paix entre Israël et le Hamas au milieu de leur guerre à Gaza : des « actes de gentillesse remarquables ».

Dans un entretien vendredi, lors d’un entretien avec l’animateur du podcast Lex Fridman, Musk a déclaré qu’Israël aiderait la population de Gaza contrecarrerait en fait les intentions du groupe terroriste de susciter l’opposition au gouvernement israélien.

“[Hamas] Ils voulaient vraiment commettre les pires atrocités possibles afin de provoquer la réponse la plus agressive possible de la part d’Israël, puis tirer parti de cette réponse agressive pour rallier les musulmans du monde entier à la cause de Gaza et de la Palestine », a déclaré Musk. “Ce qu’ils ont réussi à faire.”

« Donc, ce qui est contre-intuitif ici, ce qui, à mon avis, devrait être fait, même si c’est très difficile, c’est que je recommanderais à Israël de s’engager dans les actes de gentillesse les plus visibles possibles », a-t-il poursuivi. « C’est précisément ce qui contrecarrerait l’objectif du Hamas. »

La guerre à Gaza a commencé au début du mois dernier après que des militants du Hamas ont tué plus d’un millier de civils israéliens lors d’une attaque surprise. Les contre-attaques militaires israéliennes ont depuis tué plus de 11 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Musk a clairement indiqué qu’il était toujours favorable à l’assassinat ou à l’emprisonnement de membres du Hamas lorsque cela était nécessaire, mais que les initiatives humanitaires à Gaza, par exemple, pourraient écraser le soutien du Hamas.

L’idée semblait similaire à la campagne américaine « cœurs et esprits » en Afghanistan, qui espérait renforcer l’opposition aux talibans grâce à des investissements et un soutien civils.

“Il est question de créer, par exemple, un hôpital mobile”, a déclaré Musk. «Je recommande de faire ça. Je m’assure simplement qu’il y a de la nourriture, de l’eau et des produits médicaux de première nécessité.

Ce dernier a noté que les efforts de bombardement israéliens et l’invasion terrestre de Gaza risquent de se retourner contre le pays et de créer encore plus de résistance à Israël, au lieu de l’écraser.

« Pour chaque membre du Hamas que vous tuez, combien en créez-vous ? il a dit. “Si vous tuez l’enfant de quelqu’un à Gaza, vous faites au moins quelques membres du Hamas.”

Ces commentaires interviennent dans un contexte d’appels croissants à un cessez-le-feu dans le conflit. Le gouvernement israélien a accepté cette semaine de courtes pauses de quatre heures dans les combats afin d’aider les civils, à la demande de l’administration Biden, mais n’a pas envisagé un cessez-le-feu complet.

Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi à un cessez-le-feu, affirmant qu’il n’y avait « aucune justification » à l’effort de guerre israélien contre les civils à Gaza.

« Dans l’immédiat, nous devons travailler à la protection des civils », a déclaré Macron. « Pour y parvenir, nous avons besoin d’une pause humanitaire très rapide et nous devons œuvrer en faveur d’un cessez-le-feu. »

“C’est extrêmement important pour nous tous en raison de nos principes, parce que nous sommes des démocraties”, a-t-il poursuivi. « Il est important, à moyen et long terme, ainsi que pour la sécurité d’Israël elle-même, de reconnaître que toutes les vies comptent. »

Musk a déjà mis en garde contre le dangereux potentiel d’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, affirmant qu’elle pourrait facilement dégénérer en « Troisième Guerre mondiale ».

À la fin du mois dernier, il a proposé l’utilisation de son service Internet par satellite Starlink aux organisations d’aide humanitaire à Gaza qui ne pouvaient pas communiquer après qu’Israël a lancé son invasion terrestre du territoire.