Elon Musk affirme qu’il peut réduire les dépenses fédérales. Qu’est-ce que cela signifie? Cinq choses à savoir.

Rapports des médias cités Elon Musk disant qu’il peut réduire de 2 000 milliards de dollars, soit environ 30 %, du budget fédéral de plus de 6 000 milliards de dollars, même si cela entraînera des « difficultés temporaires » pour les Américains.

Ces commentaires interviennent alors que Musk, l’un des hommes les plus riches de la planète, joue un rôle de premier plan dans le candidat républicain à la présidentielle. Donald Trumples rassemblements et les événements de campagne. Lors de ces apparitions, Musk a parlé d’un panel sur « l’efficacité du gouvernement » si Trump reconquérait la présidence lors des élections du 5 novembre.

L’objectif du groupe serait de trouver des dépenses fédérales qui pourraient être éliminées pour réduire les déficits annuels et, à terme, réduire la dette nationale américaine.

A quoi ressemblent les chiffres ?

Actuellement, selon l’horloge de la dette nationale, le gouvernement américain dépense un peu plus de 7 000 milliards de dollars au cours de cet exercice. La dette nationale totale a dépassé 35 000 milliards de dollars.

Les trois principaux postes du budget sont Medicare (1 800 milliards de dollars), la sécurité sociale (1 400 milliards de dollars) et la défense et la sécurité nationale des États-Unis (939 milliards de dollars). Ces trois éléments combinés représentent environ 4 100 milliards de dollars, soit près des deux tiers du budget. Deux autres dépenses importantes sont les intérêts de la dette (981 milliards de dollars) et le ministère des Anciens Combattants (333 milliards de dollars).

Vous pouvez consulter l’horloge de la dette nationale américaine sur tous les chiffres sur usdebtclock.org.

D’où vient l’idée du « comité gouvernemental pour l’efficacité » ?

Musk est un acteur connu en Floride en raison des opérations de son entreprise Space X à Cap Canaveral. Proche allié de Trump, il est désormais impliqué dans une bataille juridique à propos de son offre de donner 1 million de dollars par jour à un citoyen qui vote dans un État du champ de bataille – une affaire qu’il a tenté de transférer au gouvernement fédéral jeudi 31 octobre. tribunal.

La proposition d’une révision des dépenses publiques est apparue pour la première fois en août lorsque Musk, qui soutenait déjà la candidature de Trump, a organisé une conversation avec l’ancien président sur X, la plateforme en ligne anciennement connue sous le nom de Twitter.

Au cours de l’entretien, Musk a imputé la spirale inflationniste du pays au cours des trois dernières années aux dépenses du gouvernement fédéral de l’administration Biden, bien que l’administration Trump ait également contribué des milliards de dollars en encre rouge à la dette.

Mais Trump a déclaré que la cause était une forte augmentation des coûts de l’énergie en raison des politiques de l’administration Biden. Musk a alors suggéré de créer une commission chargée d’examiner les dépenses du budget fédéral.

« Bien sûr, mais revenons à cette chose fondamentale que les gens essaient de compliquer, mais ce n’est pas le cas : l’inflation est causée par des dépenses excessives du gouvernement. Seriez-vous d’accord pour dire que nous devons examiner les dépenses gouvernementales et avoir une commission gouvernementale sur l’efficacité qui essaie de rendre les dépenses raisonnables ? donc le pays vit selon ses moyens ? » » Musk a dit.

Trump, cependant, a montré peu d’intérêt à l’époque et a plutôt réitéré son appel à développer le forage pour réduire les coûts des produits de consommation.

Elon Musk, vu ici au Grand Prix de Miami 2023, est devenu un substitut essentiel de la campagne de l’ancien président Donald Trump.

Mais alors que la vice-présidente Kamala Harris a pris une avance sur Trump dans les sondages après le débat du 4 septembre, Musk est devenu un acteur beaucoup plus visible au sein de l’équipe Trump – et le panel gouvernemental de réduction du budget est devenu une proposition beaucoup plus discutée.

Que vient de dire Musk à propos des « difficultés temporaires » ?

Musk, lors du rassemblement controversé de Trump au Madison Square Garden, a déclaré que le comité fédéral des dépenses pourrait éliminer « au moins 2 000 milliards de dollars », selon un rapport du Washington Post.

Il a ajouté que, selon le rapport, l’objectif est de « libérer le gouvernement de votre dos et de votre portefeuille ». Il n’a pas donné de détails sur la provenance des milliards d’économies.

Les analystes du budget du gouvernement se sont moqués de l’affirmation de Musk.

« L’idée selon laquelle on peut supprimer 2 000 milliards de dollars dans des programmes inutiles et inutiles est absolument absurde », a déclaré au Washington Post Brian Riedl, chercheur principal au Manhattan Institute, un groupe de réflexion de centre-droit. qu’un homme d’affaires intelligent se contentera d’identifier des milliers de milliards de déchets, mais ce n’est tout simplement pas ainsi que cela fonctionne.

Musk est loin d’être le seul personnage politique de droite à demander des coupes importantes dans le budget américain.

Les dirigeants républicains nationaux réclament depuis longtemps des réductions drastiques dans les programmes budgétaires fédéraux, le président Ronald Reagan ayant initialement appelé à la suppression d’agences du Cabinet telles que le ministère de l’Éducation. Actuellement, le Projet 2025 – un plan d’extrême droite que Trump et sa campagne ont désavoué – vise également une réduction radicale des dépenses fédérales.

Le jeune sénateur de Floride, Rick Scott, a été à l’avant-garde d’un plan visant à imposer des réductions massives des dépenses nationales.

Au printemps 2022, il a évoqué un projet visant à forcer le Congrès à réautoriser chaque programme fédéral tous les cinq ans. À moins que le Sénat et la Chambre ne les approuvent à nouveau, ces programmes et agences prendraient fin, ce qui signifie qu’ils seraient éliminés.

Les démocrates du Congrès de Floride se sont jetés sur la proposition, soulignant qu’elle mettrait en danger la sécurité sociale, l’assurance-maladie, la défense nationale et les anciens combattants. Le président Joe Biden a mis cette idée au pilori lors de son discours sur l’état de l’Union de 2023.

Scott a défendu avec véhémence sa proposition et a déclaré que Biden était confus et mentait au sujet du plan. Mais finalement, il a révisé la proposition visant à exempter les programmes de prestations, les prestations des anciens combattants et les programmes de sécurité nationale et de défense de la disposition de caducité.

Dans quelle mesure la Floride est-elle dépendante de l’argent fédéral ?

La Floride dépend des dollars fédéraux pour joindre les deux bouts. Le budget actuel de 116,5 milliards de dollars de l’État comprend 37,9 milliards de dollars provenant de Washington, selon une analyse.

La Floride serait l’un des États qui reçoit le plus d’aide fédérale, avec d’autres États à forte population comme la Californie, New York, le Texas et la Pennsylvanie.

L’État compte quelque 4,8 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale, dont 3,8 millions ont 65 ans et plus. Un peu plus de 5 millions de personnes bénéficient des prestations de Medicare.

Il y a 1,4 million d’anciens combattants dans l’État, mais tous ne reçoivent pas de soins dans les hôpitaux, cliniques et prestataires de soins de santé des Anciens Combattants.

