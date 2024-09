Elon Musk affirme que les humains pourront être sur Mars d’ici quatre ans. Beaucoup en rient, mais certains y voient un but | Elon Musk

UNL’un des plus ensevelis sous une avalanche récente d’invectives de droite publiées par Elon Musk sur la plateforme qu’il possède, X, était déclaration accrocheuse ce qui a fait réagir les observateurs de l’espace : l’affirmation selon laquelle les humains pourraient atterrir sur Mars d’ici quatre ans et y vivre dans une ville autonome d’ici 20 ans.

Cela semblait être une vantardise fantaisiste, même selon les normes du fondateur de SpaceX et l’homme le plus riche du mondequi a transformé la logistique et le coût des voyages spatiaux de courte durée en orbite proche de la Terre avec sa flotte de fusées Falcon réutilisables. L’agence spatiale gouvernementale américaine, la Nasa, qui collabore avec SpaceX sur les connaissances et la technologie pour envoyer des astronautes sur la planète rouge, estime qu’un premier atterrissage en équipage est possible d’ici 2040 serait « audacieux ».

Ce n’est pas la première fois que l’énigmatique milliardaire évoque un tel projet. En 2016, il avait déclaré qu’il pensait que les premiers lancements habités vers Mars pourraient avoir lieu d’ici six ans, même si la fusée lourde qui les réaliserait n’en était encore qu’au stade de concept.

Pourtant, alors que beaucoup pourraient voir la dernière proclamation de Musk comme un autre exemple de sa vantardise, après des histoires selon lesquelles il voulait aider à peupler une civilisation extraterrestre avec son propre spermeet le faire rouler autour de la surface martienne dans le Tesla Cybertrucks en difficultécertains analystes y voient un sens.

Si une colonie d’un million de personnes sur Mars en deux décennies est un objectif impossible, la perspective de vols réguliers de navettes depuis la Terre à bord des fusées Starship de nouvelle génération de SpaceX, transportant du fret et les premiers explorateurs humains, est tout à fait réalisable, disent-ils.

Et même si la fortune personnelle d’Elon Musk, estimée à 250 milliards de dollars (191 milliards de livres sterling), ne suffit pas à financer ce qui serait l’entreprise la plus coûteuse et la plus vaste de l’histoire des vols spatiaux, éclipsant les 280 milliards de dollars (en argent d’aujourd’hui) La NASA a investi dans le programme Apollo qui a envoyé l’homme sur la Lune en 1969, ce qui devrait enthousiasmer les investisseurs potentiels des secteurs public et privé.

Le tweet d’Elon Musk, selon les experts, a accéléré le débat sur les ambitions immédiates de SpaceX et les perspectives à plus long terme pour l’humanité elle-même.

« Si je devais diagnostiquer pourquoi nous fixons aujourd’hui ce calendrier très agressif pour Mars, c’est en partie pour montrer que SpaceX ne ralentit pas, qu’il ne se repose pas sur ses lauriers, qu’il ne se transforme pas en une sorte d’acteur dominant et grinçant dans l’espace, et qu’il reste la startup innovante qui repousse les limites qu’il est », a déclaré Matthieu Weinzierlprofesseur d’administration des affaires à la Harvard Business School, spécialisé dans l’économie de l’espace.

« Que ce soit Elon Musk, Gwynne Shotwell [SpaceX’s chief operating officer] En ce qui concerne le vivier de talents incroyablement riche dont ils disposent, je pense que SpaceX est particulièrement doué dans deux domaines parmi tant d’autres. L’un consiste à transformer les forces du marché en réalisations qui étaient auparavant considérées comme irréalisables, et l’autre consiste à transformer ces visions irréalisables en succès commercial.

« C’est l’essence même de la mission martienne pour eux : attirer le talent, la passion, le capital et le travail acharné des personnes associées à SpaceX. La mission martienne a toujours été au cœur de ce dont ils parlent comme de leur raison d’être.

« À une échelle plus large, lorsque vous essayez de créer une entreprise qui va changer à une échelle véritablement sans précédent ce que nous faisons dans l’espace et repenser l’avenir de l’humanité, alors avoir une vision de cette échelle rend beaucoup plus possible. »

Weinzierl a noté que les revenus des autres opérations spatiales commerciales de Musk, notamment Starlink Système Internet par satellite et son réseau jumeau militarisé Bouclier stellaireest au cœur du financement de ses objectifs. Mais à l’instar des fusées Falcon et des capsules Dragon recyclables qui ont rendu le transport à bas prix des astronautes vers la Station spatiale internationale presque routinier, le modèle de renouvellement et de réutilisation de SpaceX peut également fonctionner pour Mars.

« Il est toujours difficile de savoir précisément comment SpaceX calcule ces choses parce que c’est une entreprise privée, mais quand ils parlent du coût de vol du Starship, les chiffres sont étonnamment bas, de l’ordre de dizaines de millions, voire de 10 millions de dollars par vol », a déclaré Weinzierl.

« Vous pouvez imaginer comment ils pensent à cela comme quelque chose qu’ils peuvent financer de manière indépendante avec les revenus de ces secteurs d’activité qu’ils vont essayer de continuer à augmenter avec un financement supplémentaire de leurs nombreux investisseurs et partisans, et potentiellement davantage de financement public.

« Mais l’installation d’un million de personnes sur Mars ? C’est une toute autre question. »

Relever les défis pratiques et techniques d’une telle entreprise est un autre obstacle, étant donné que Starship n’a effectué que quatre vols d’essai, les deux premiers se terminant par de violentes explosions. Un cinquième vol expérimental est prévu. cloué au sol cette semaine jusqu’en novembre au moins en raison de préoccupations environnementales.

De plus, un vaisseau spatial ravitailleur encore non développé sera nécessaire pour ravitailler le vaisseau spatial en orbite il peut donc transporter une charge utile de 100 tonnes, ou des équipages de 100 personnes à la fois, lors du voyage de six mois vers Mars.

« Il s’agit d’un temps de développement considérable. Même s’il n’est pas impossible que cela soit fait à temps pour un lancement dans deux ans, c’est un peu exagéré », a déclaré Robert Zubrin, président de la Mars Society et auteur de The New World on Mars: What We Can Create on the Red Planet.

« 2028 est tout à fait possible. Vous parlez maintenant d’un voyage aller simple vers Mars [but] vous ne voulez pas envoyer les gens dans un voyage sans retour jusqu’à ce qu’il y ait des serres, des colonies et tout, un endroit où vivre.

« C’est l’un des problèmes que je vois dans les déclarations d’Elon Musk. Je n’ai pas l’impression qu’ils développent réellement les systèmes de surface nécessaires aux opérations humaines sur Mars. Ils travaillent très dur sur le système de transport, mais ils ne font rien pour produire, par exemple, du méthane et de l’oxygène à grande échelle sur Mars.

« Musk semble être un peu à bout de forces en ce moment, et pourrait l’être encore plus si Donald Trump gagnait les élections et qu’il était nommé commissaire à l’efficacité gouvernementale, ou quel que soit le poste qu’il envisage de devenir. »

Zubrin partage la confiance de Weinzierl selon laquelle SpaceX est susceptible de réaliser en fin de compte la plupart des objectifs de Musk pour Mars, mais pas dans les délais qu’il propose.

« Starship va devenir opérationnel, je pense qu’il a suffisamment avancé pour pouvoir le dire sans risque », a-t-il déclaré. « Pour mettre les choses en perspective, Musk exagère souvent, à la fois en termes de ce qu’il va faire et de quand il va le faire, mais il fait néanmoins, et a fait, beaucoup de choses, en plus de l’accomplissement concret de réduire drastiquement le coût du lancement spatial en prouvant l’utilité de la réutilisabilité. »

Weinzierl, quant à lui, affirme que SpaceX a grandi en tant qu’entreprise à un point tel que, si Musk ne dirigeait plus les opérations, cela n’aurait peut-être plus d’importance.

« Ils ont une capacité incroyable à attirer les talents et cela témoigne d’une culture qu’ils ont très clairement construite et entretenue et qui doit beaucoup, au moins au début, à Elon Musk. Il ne fait aucun doute qu’il est une force unique dans l’entreprise et dans la société », a-t-il déclaré.

« À ce stade, j’ai le sentiment que cette culture est ancrée chez tant de personnes au sein de l’entreprise qu’elle ne dépend pas autant de lui que nous pourrions le craindre. Nous ne voudrions pas qu’elle dépende d’une seule personne, et j’ai le sentiment que ce n’est pas le cas. »