Elon Musk affirme qu’Apple a menacé de supprimer l’application Twitter

Twitter le propriétaire Elon Musk a affirmé lundi dans une série de tweets que Pomme avait menacé de supprimer l’application Twitter de l’App Store dans le cadre de son processus de modération de l’examen des applications.

“Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne nous dira pas pourquoi”, a déclaré Musk. tweeté.

Dans d’autres tweets lancés lundi matin, il a qualifié les frais de l’App Store d’Apple de “taxe secrète de 30%“, et a exécuté un sondage demandant si “Apple devrait publier toutes les mesures de censure qu’elle a prises et qui affectent ses clients”. Il a également affirmé qu’Apple avait retiré la plupart de ses publicités de Twitter.

L’App Store d’Apple est le seul moyen de distribuer des logiciels sur les iPhones. Si l’application Twitter était retirée, le réseau social perdrait l’une de ses principales plateformes de distribution, bien que le service soit disponible pour le Web.

De plus, Apple exige que les fabricants d’applications iPhone paient entre 15 % et 30 % de tous les biens numériques vendus via leurs applications. Musk a déclaré que l’un de ses plans pour Twitter était de collecter des milliards de dollars grâce aux abonnements, tels que Twitter Blue, qui est proposé via l’application iPhone. Si cela devait atteindre les objectifs de Musk, Apple collecterait des centaines de millions de dollars dans le processus.

Apple a été confronté à des contestations concernant les frais et les politiques de son App Store de la part d’entreprises telles que Spotify et Epic Games, mais Musk n’est pas étranger à attirer l’attention du monde entier et peut représenter jusqu’à présent le plus grand défi d’Apple pour son contrôle sur la distribution des applications iPhone.

Apple a refusé de commenter les tweets de Musk.

Mais il y a des signes qu’Apple surveille de près le réseau social pour voir s’il enfreint les politiques de l’App Store.

Des représentants de magasins d’applications sans nom, qui incluent l’App Store d’Apple ainsi que Google Play pour les appareils Android, ont contacté Twitter plus tôt ce mois-ci après que Musk a pris le relais et que le site a connu une vague de discours de haine, selon un New York Times. éditorial par Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter.

Phil Schiller, l’ancien responsable marketing d’Apple qui supervise App Review, a apparemment supprimé son compte Twitter plus tôt ce mois-ci après la prise de fonction de Musk.

Phillip Shoemaker, l’ancien responsable de l’examen des applications d’Apple et actuel PDG d’Identity.com, a déclaré que la décision de Schiller de supprimer son compte lui rappelait une entreprise prenant des mesures pour “se préparer à la guerre”. Il pense que le département d’examen des applications d’Apple surveille de près la modération du contenu de Twitter sous Musk pour voir si des contenus plus douteux, tels que la pornographie, passent à travers.

Les mouvements récents d’Apple sont “comme lorsque vous retirez des troupes d’un pays avant d’attaquer”, a déclaré Shoemaker. “Vous pensez que vous allez devoir retirer ces applications du magasin.”