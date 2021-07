Elon Musk admet que le Cybertruck de Tesla pourrait échouer

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré jeudi lors d’un échange avec des fans sur Twitter qu’il y avait « toujours une chance » que le futur Cybertruck de son entreprise « floppera ». Néanmoins, Musk prévoit de garder la « conception de production » de Cybertruck presque exactement la même que sa voiture d’exposition – un trapèze géant en métal.

Mais il a également déclaré qu’il « ne se soucie pas » du risque que le Cybertruck puisse échouer, car il aime personnellement son design.

Il a écrit, « Pour être franc, il y a toujours une chance que Cybertruck échoue, car il ne ressemble à rien d’autre. Je m’en fiche. Je l’aime tellement même si d’autres ne le font pas. D’autres camions ressemblent à des copies du même chose, mais Cybertruck semble avoir été fabriqué par des extraterrestres du futur. »

L’événement de lancement du Cybertruck en 2019 a fait sensation en raison de la conception inhabituelle du véhicule et parce que Musk a demandé au chef de la conception de Tesla, Franz von Holzhausen, d’essayer de briser les vitres du véhicule, ce qu’il a fait. Von Holzhausen a lancé une boule de métal sur l’une des fenêtres, surprenant Musk lorsque le verre s’est brisé, bien qu’il soit resté en place.

Malgré le snafu du lancement et l’incertitude quant au moment où Tesla pourra commencer à livrer le Cybertruck, les commandes de 100 $ ont afflué. Musk s’est vanté d’avoir vu 250 000 personnes environ une semaine après les débuts du Cybertruck.

En septembre, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla et de l’événement Battery Day, Musk a révélé que Tesla avait reçu tellement de commandes de Cybertruck que la société a cessé de compter. « Les commandes sont gigantesques », a-t-il dit, « … bien plus d’un demi-million de commandes. Je pense que peut-être six cent mille – c’est beaucoup, en gros. Nous avons arrêté de compter. »