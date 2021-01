Le PDG de Tesla, Elon Musk, a accusé Discord de se vendre parce qu’il a fermé sa chaîne « WallStreetBets » après que les membres ont fait des ravages sur les fonds spéculatifs en faisant monter en flèche les prix des actions de GameStop et d’autres actions en difficulté.

Discord affirme que l’interdiction était due à un discours de haine et n’avait rien à voir avec l’impact extraordinaire que les investisseurs de détail qui utilisent le canal – et son homologue sur Reddit – avaient sur les vendeurs à découvert professionnels, qui profitent de la baisse des cours des actions.

Cependant, Musk faisait partie des nombreuses personnes qui sont parvenues à la conclusion que le moment de l’interdiction était bien plus qu’une coïncidence. La personne la plus riche du monde a donné son analyse de la situation dans un tweet concis. «Même Discord est devenu corpo…» il a dit.

Même Discord est devenu corpo… – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Musk avait précédemment donné son soutien au mouvement WallStreetBets, ajoutant un nouvel élan à la flambée du cours de l’action GameStop, qui a gagné plus de 1700% depuis janvier.

Gamestonk !! https://t.co/RZtkDzAewJ – Elon Musk (@elonmusk) 26 janvier 2021

Les membres de la page r / WallStreetBets de Reddit ont également visé Discord, qualifiant le traitement de la communauté par la plate-forme «Assez contraire à l’éthique».

« Discord nous a salis et je ne suis pas impressionné par la destruction de notre communauté au lieu d’intervenir avec la clé dont nous aurions peut-être eu besoin pour réparer les choses, surtout après avoir obtenu plus de 1 000 boosts de serveurs », dit l’un des modérateurs.

La bataille entre David et Goliath entre les petits investisseurs et les hedge funds de Wall Street ne montre aucun signe de ralentissement alors que les commerçants de détail inondent de l’argent dans d’autres entreprises, telles que la chaîne de cinéma AMC et BlackBerry, qui ont été ciblées par les vendeurs à découvert.

