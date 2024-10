Elon Musk accusé d’avoir volé les images de Blade Runner 2049

La semaine dernière, Elon Musk a dévoilé son Robotaxis lors d’un événement Tesla Cybercab dans un décor de cinéma hollywoodien rempli de fioritures théâtrales visant à évoquer un avenir de science-fiction alimenté par le néon. Un nouveau procès intenté lundi accuse désormais le milliardaire de la technologie d’utiliser l’IA pour générer des revenus. Coureur de lame Images de style 2049 après que l’une des sociétés à l’origine du film ait déjà refusé la demande de licence officielle de Musk.

Le procès a été déposé devant le tribunal de district américain de Los Angeles au nom d’Alcon Entertainment, qui a contribué à financer Coureur de lame 2049, Le New York Times rapports. Il cible à la fois Tesla et Warner Bros. en tant que défendeurs et affirme que le premier a utilisé des images générées par l’IA basées sur Coureur de lame 2049 de porter atteinte aux droits d’auteur d’Alcon Entertainment. Il soutient essentiellement que Musk a tenté de « détourner l’attention du public ». Coureur de lame 2049 marque pour aider à vendre des Tesla.

La suite réalisée par Denis Villeneuve de l’original d’Harrison Ford mettait en vedette Ryan Gosling et utilisait des couleurs vives et des vues panoramiques futuristes pour dépeindre une sombre dystopie cyberpunk dans laquelle l’humanité et les machines souffrent d’exploitation industrielle et de malaise spirituel. Mais Gosling et le film ont exploité dans une mystique cool aux côtés de l’angoisse technologique.

Les images prétendument contrefaites de Musk faisaient partie du Événement Tesla Cybercab « Nous, Robots » le 10 octobre, chez Warner, où la société a dévoilé de nouvelles voitures autonomes qui, selon elle, pourraient transporter des passagers autour de Los Angeles d’ici la fin de la décennie. La société a également présenté ses robots Optimus lors de l’événement, qui, selon elle, seront capables d’effectuer diverses tâches ménagères pour 20 000 à 30 000 dollars pièce une fois fabriqués.

Une image est apparue à l’écran lors d’un événement Tesla pour promouvoir ses nouveaux Cybercabs. Capture d’écran : Tesla/YouTube/Kotaku

Ryan Gosling s’approche d’un Las Vegas radioactif dans Blade Runner 2049. Capture d’écran : Warner Bros. / Alcon Entertainment

Au début de l’événement, Musk a utilisé l’image d’un homme vêtu d’un trench-coat regardant un horizon urbain brumeux, jaune-orange, désolé, avec les mots « pas ça » dans le coin pour illustrer une future dystopie à laquelle ses produits sont destinés. à éviter. « J’aime Coureur de lamemais je ne sais pas si nous voulons cet avenir », a déclaré le PDG de Tesla lors de l’événement, faisant directement référence à la franchise. « Je crois que nous voulons ce plumeau qu’il porte, mais pas, euh, pas la sombre apocalypse. »

Dans son procès, Alcon affirme que l’image fixe a été clairement interprétée comme une référence à la suite de 2017 et, en plus de violer ses droits d’auteur, elle associe également les deux marques d’une manière que la société hollywoodienne voulait intentionnellement éviter. Alcon a déclaré vouloir éviter toute association avec le « comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois au discours de haine », et également ne pas compromettre les accords potentiels de marque avec d’autres constructeurs automobiles avant le lancement d’un prochain constructeur automobile. Coureur de lame 2099 Émission télévisée sur Amazon Prime. Bien qu’il ait refusé la demande d’utilisation de Musk Coureur de lame 2049 dans sa présentation, le procès indique : « Il l’a fait quand même ».

Alors qu’Elon Musk était autrefois principalement connu pour ses voitures électriques, il a fait beaucoup plus souvent l’actualité ces dernières années pour ses commentaires incendiaires sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il a acheté en 2022. Lorsqu’il ne vante pas les récupérations réussies de fusées par SpaceX ou ne joue pas Diablo IVil fait campagne pour Donald Trump à l’élection présidentielle de 2024. Au cours du week-end, Musk a affirmé qu’il donnerait tout électeur inscrit en Pennsylvanie 100 $ pour signer une pétition dans le cadre d’un blitz marketing pour le candidat républicain récemment condamné.