Elon Musk accueille Ligma et Johnson, admet avoir commis une erreur après les avoir “renvoyés” de Twitter

Elon Musk, après la prise de contrôle de Twitter, est devenu plus un incendie de benne à ordures que d’habitude, admet maintenant qu’il s’est trompé sur quelque chose. “Il est important d’admettre quand je me trompe et de les renvoyer était vraiment l’une de mes plus grosses erreurs”, a tweeté Musk plus tôt dans la journée, accueillant à nouveau deux “employés de Twitter” qui n’ont jamais été des employés de Twitter. Le milliardaire a posé avec les farceurs Rahul Ligma et Daniel Johnson, qui avaient auparavant fait semblant d’avoir été licenciés de Twitter alors que Musk s’était lancé dans sa (malheureusement réelle) vague de licenciements massifs, où 50% de la main-d’œuvre de Twitter était devenue une victime.

Lorsque la nouvelle de Musk licenciant la moitié des effectifs de Twitter a commencé à faire le tour, le duo de farceurs en avait fait croire à beaucoup qu’ils avaient effectivement été licenciés lorsqu’ils avaient été photographiés quittant apparemment le siège de Twitter à San Francisco, chacun portant une boîte de leurs affaires. Musk avait réagi en tweetant : “Ligma Johnson l’avait fait venir”. Plus tard, le PDG de Tesla a qualifié la farce du duo de “l’un des meilleurs trolls de tous les temps”.

La réaction à la petite blague de Musk, cependant, n’a pas été si géniale. Il est important de se rappeler que cette photo vient après que Musk a renvoyé un ingénieur vétéran de Twitter qui l’a publiquement interrogé sur la plateforme. “Il est viré”, avait tweeté Musk. L’ancien employé de Twitter a déclaré à Forbes qu’il n’avait reçu aucune notification de l’entreprise avant son licenciement soudain et a qualifié l’équipe de Musk de “bande de lâches”.

Je vais prendre des risques et dire que faire semblant de ramener les gens que vous prétendez avoir licenciés alors que vous recevez des réactions négatives pour avoir licencié des gens pour vous avoir critiqué est une très mauvaise stratégie de relations publiques. https://t.co/OO8ibQdbfT— Braden 🏺 (@BradenIsBased) 15 novembre 2022

C’est vraiment une histoire de dingue. Ces types sont des farceurs qui ont fait semblant d’être licenciés des employés de Twitter mais personne dans les réponses ne semble s’en rendre compte https://t.co/K8PSyZG3rT— Otto English (@Otto_English) 15 novembre 2022

Certaines personnes dans les réponses de Musk, en effet, ne semblaient pas encore réaliser que c’était un peu.

