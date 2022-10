Elon Musk accueille Kanye West “de retour sur Twitter” après la restriction d’Instagram

Elon Musk a accueilli Kanye West “de retour sur Twitter” samedi après qu’Instagram ait imposé une restriction à son compte.

West a posté une photo jetant de l’ombre sur le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, avec qui Musk se heurte souvent.

Meta a déclaré à Insider que West avait violé les politiques d’Instagram, mais a refusé de préciser laquelle.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a souhaité la bienvenue à Kanye West “de retour sur Twitter” après que l’Instagram du rappeur ait été placé sous restriction samedi, l’incitant à changer de plateforme sociale et à tweeter pour la première fois depuis 2020.

Ouest posté une photo le montrant aux côtés du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, avec une légende qui dit, en partie : “Regarde ce Mark. Comment tu m’as viré d’Instagram.”

Musc tweeté en réponse, “bienvenue sur Twitter, mon ami !”

Instagram, qui fait partie de Meta, a confirmé à Insider avoir placé une restriction sur le compte de West, bien qu’il n’ait pas fourni de détails, et supprimé une partie de son contenu en violation des politiques de l’application. Les comptes qui enfreignent à plusieurs reprises les directives communautaires de la plate-forme peuvent être temporairement empêchés de publier, de commenter ou d’envoyer des messages directs, a ajouté le porte-parole. Meta a refusé de commenter les messages supprimés du compte de West ou la politique qu’il a enfreinte.

Musk, qui est actuellement en pourparlers pour acheter Twitter, est ami avec West depuis au moins 2011. Le magnat de la technologie milliardaire a a appelé l’artiste sa plus grande inspiration et fait l’éloge de son travail. Musk et Zuckerberg, en revanche, ont une relation plus ténue.

Les deux PDG de la technologie se sont cognés dans le passé, une querelle qui a commencé en 2016 après qu’une explosion de fusée SpaceX a détruit un satellite Facebook à proximité. Musk est co-fondateur et PDG de SpaceX.

En avril, Musk a comparé Zuckerberg à un monarquecommentant que le fondateur de Facebook détient la majorité des actions de Meta, un bastion Musk a déclaré qu’il éviterait personnellement s’il achetait Twitter.

West et Musk sont tous deux connus pour leurs habitudes compulsives sur les réseaux sociaux, bien que sur des plateformes différentes. Le compte Instagram de West a été suspendu pour la dernière fois en mars après avoir attaqué Kim Kardashian, Trevor Noah et Pete Davidson dans des publications qui enfreignaient la politique de harcèlement de l’application.

Vendredi, West a publié ce qu’il prétend être des captures d’écran de textes “abrégés” entre lui et le directeur créatif de la marque de mode Supreme, Tremaine Emory, discutant du créateur de mode Virgil Abloh, décédé d’un cancer l’année dernière.

On ne sait pas quel message récent a conduit à la restriction de son compte.