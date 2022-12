Elon Musk accepte d’embrasser YouTuber qui campe devant le siège de Twitter depuis 2 mois

Elon Musk a certainement sa propre part de fans malgré ses opinions controversées. L’un d’eux est YouTuber Fidyas ou Fifi Panayiotou, qui a pour mission d’embrasser le nouveau patron de Twitter au cours des deux derniers mois. La mère d’Elon, Maye Musk, n’était pas particulièrement ravie du geste de Fidias. “Ce qui est bien avec @Twitter, c’est que vous pouvez vous plaindre du spam sur @instagram. @Fidias0 a demandé à ses abonnés IG de me spammer. J’ai supprimé plus de 500 commentaires. @elonmusk, s’il vous plaît, ne serrez pas dans vos bras cet homme malveillant. Restez en sécurité”, avait-elle écrit dans un tweet, auquel Elon avait répondu par un emoji câlin. Fidias avait ensuite présenté ses excuses.

Maintenant, cependant, il semble que Musk pourrait être plus ouvert à la perspective d’embrasser Fidias. “Elon Musk est l’un des êtres humains les plus terre-à-terre que j’ai vus. Il m’inspire à être gentil avec tout le monde et à être un être humain bon”, a tweeté l’ami de Musk sur Twitter, Pranay Pathole, à côté d’une photo de Musk avec un enfant.

“Les enfants à qui j’ai parlé n’avaient qu’une seule demande, qui était d’embrasser ce gars qui n’arrête pas d’essayer de m’embrasser à SF. J’ai vérifié s’ils en étaient sûrs et ils l’étaient, alors je le ferai”, a répondu Musk.

Fidias dit qu’il a campé à l’extérieur du siège de Twitter et qu’il était sur le point d’abandonner lorsqu’il a vu le tweet de Musk.

Les enfants à qui j’ai parlé n’avaient qu’une seule demande, qui était d’embrasser ce gars qui n’arrête pas d’essayer de m’embrasser à SF. J’ai vérifié pour voir s’ils en étaient sûrs et ils l’étaient, alors je le ferai. — Elon Musk (@elonmusk) 21 décembre 2022

Les gens étaient contents pour Fidias.

Sa chaîne YouTube est hilarante et il met une tonne de travail pour rendre son contenu divertissant. La seule chose que je n’ai pas aimée, c’est qu’il a dit aux gens de spammer ta mère lol. Mais il s’est excusé pour cela et son dévouement est cool à regarder. Plus de mèmes = Mieux— Matt Wallace (@MattWallace888) 21 décembre 2022

Pensez-vous que Musk tiendra parole envers les enfants ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici