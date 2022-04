Elon Musk accepte de racheter Twitter

L’accord à succès couronne ce qui semblait une tentative improbable du célèbre mercuriel M. Musk, 50 ans, d’acheter Twitter – et soulève immédiatement des questions sur ce qu’il fera avec la plate-forme et comment ses actions affecteront le discours en ligne dans le monde.

“La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité”, a déclaré M. Musk dans une déclaration annonçant l’accord . “Twitter a un énorme potentiel – j’ai hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.”

Elon Musk conclu un accord lundi d’acheter Twitter pour environ 44 milliards de dollars, dans une victoire de l’homme le plus riche du monde pour prendre le contrôle du réseau social influent fréquenté par les dirigeants mondiaux, les célébrités et les créateurs de tendances culturelles.

Le milliardaire, qui compte plus de 83 millions d’abonnés sur Twitter et a parcouru le service en lançant des plaisanteries et des mèmes, a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait “transformer” la plate-forme en promouvant plus de liberté d’expression et en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qu’ils y voient. . En privatisant l’entreprise, M. Musk pourrait travailler sur le service à l’abri des regards indiscrets des investisseurs, des régulateurs et autres.

Pourtant, l’examen est susceptible d’être intense. Twitter n’est pas la plus grande plate-forme sociale – elle compte plus de 217 millions d’utilisateurs quotidiens, contre des milliards pour Facebook et Instagram – mais elle a joué un rôle démesuré dans l’élaboration des récits à travers le monde. Les dirigeants politiques en ont fait un mégaphone, tandis que les entreprises, les célébrités et d’autres l’ont utilisé pour affiner les images et créer des marques.

Ces dernières années, Twitter est également devenu la cible de critiques, certains utilisateurs diffusant des informations erronées et d’autres contenus toxiques sur le service. L’ancien président Donald J. Trump s’est fréquemment tourné vers Twitter pour insulter et enflammer, jusqu’à ce qu’il l’interdise après l’émeute du 6 janvier au Capitole l’année dernière. L’entreprise a créé à plusieurs reprises des politiques à la volée pour faire face à des situations inattendues.

M. Musk lui-même a eu une relation difficile avec le discours en ligne. Cette année, il a tenté d’annuler un compte Twitter qui suivait son jet privé, invoquant des raisons personnelles et de sécurité. Et il a eu des ennuis avec les régulateurs à cause de ses tweets.

Lundi, il a tweeté qu’il espérait que ses pires détracteurs resteraient sur Twitter, car “c’est ce que signifie la liberté d’expression”. Il a ajouté dans sa déclaration qu’il espérait accroître la confiance en rendant la technologie de Twitter plus transparente, en vainquant les robots qui spamment les gens sur la plate-forme et en “authentifiant tous les humains”.