Elon Musk a utilisé un meme Dogecoin pour décrire son enfance dans les années 1980

En plus d’être un homme d’affaires milliardaire, fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk est également un fervent utilisateur de mèmes. Dans son récent tweet de mercredi, l’homme de 49 ans a partagé un mème accompagné d’un subtil soupçon de Dogecoin. Musk a souvent fait la promotion de son amour pour Dogecoin sur ses réseaux sociaux, ce qui a même conduit à sa valeur croissante. Dans le mème partagé récemment par le fondateur de SpaceX, la photo du chien Shiba Inu, alias le visage de Dogecoin, est placée au premier plan. Alors que l’arrière-plan du mème montre un scénario de 1980 du point de vue de Musk. Le mème présente une configuration des années 80 d’un ordinateur avec un moniteur, des claviers et d’autres périphériques matériels connectés à la technologie de l’époque. La légende du mème décrivait les pensées intérieures de Musk qui a décidé de ne pas révéler son côté technophile à la société afin d’éviter d’être ostracisé. Partageant le mème sur le site de microblogging, Musk a mentionné qu’il s’agissait de sa photo d’enfance.

Outre l’amour de Musk pour tout ce qui est technologique, les internautes ont également souligné comment le motif Dogecoin continue de faire son apparition sur sa chronologie Twitter.

Pour certains, le mème était un voyage nostalgique ramenant des souvenirs de la technologie des années 80, tandis que pour d’autres, le mème ressemblait à n’importe quelle autre approbation subtile de Dogecoin. Certains adeptes ont également prédit que ce mème pourrait contribuer à une autre augmentation de la valeur de la crypto-monnaie.

L’écran du moniteur dans le mème partagé par Musk affichait le jeu d’échecs, ce qui a conduit de nombreux internautes à plaisanter sur le fait que la valeur du jeu de société pourrait également connaître une forte augmentation. Alors que certains ont plaisanté sur le fait que les gens vont désormais déplacer leurs investissements du Dogecoin vers les échecs.

Certains internautes ont également révélé comment ils avaient choisi une voie similaire consistant à ne pas divulguer leur côté nerd de la technologie au monde dans les années 90 ou 80, pensant qu’ils pouvaient être considérés comme étranges.

