Elon Musk a utilisé Twitter pour inviter le président russe Vladimir Poutine à le rejoindre pour une discussion sur Clubhouse

Revue nationale

Décret exécutif de Biden sur le logement: remplacer les anciens péchés par de nouveaux

La vague de décrets exécutifs du président Biden s’est maintenant étendue à la politique du logement – et à l’engagement de renverser l’approche de l’administration Trump en matière de «logement équitable». Plus précisément, cela signifierait inverser le renversement par Trump d’une règle de l’ère Obama connue sous le nom de «Affirmativement promouvoir un logement équitable» – conçue pour introduire des logements «abordables» (lire «subventionnés») dans des codes postaux de banlieue à revenu élevé. Pour justifier un retour à cette politique controversée, le président Biden a répété une longue litanie de péchés liés à la politique fédérale du logement. Il a raison sur bon nombre de ceux-ci – mais a tort sur son approche en matière de réparation. Un logement plus subventionné, dans la tragique tradition du logement public, ne fera que stimuler la division et n’aidera guère les groupes minoritaires dans leur quête de mobilité ascendante. Il est incontestable, comme l’a déclaré le président Biden dans son décret, qu ‘«au cours du XXe siècle, les gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont systématiquement mis en œuvre des politiques de logement racialement discriminatoires qui ont contribué à la ségrégation des quartiers et ont empêché l’égalité des chances et la possibilité de créer de la richesse pour les Noirs , Des familles latino-américaines, asiatiques et insulaires du Pacifique, et amérindiennes, et d’autres communautés mal desservies. » Plus important encore, la Federal Housing Authority n’assurait pas d’hypothèques pour les Noirs dans les quartiers blancs, et les pactes raciaux – restrictions d’actes contre les Noirs (et les Juifs, d’ailleurs) – étaient la norme dans les années 1950. Les autoroutes urbaines ont traversé des quartiers à faible revenu, souvent (mais pas exclusivement) minoritaires, déplaçant des milliers de personnes. Aujourd’hui, nous nous retrouvons avec la Cross Bronx Expressway et la Chrysler Freeway. Cependant, même ces excuses sont sélectives. Les Afro-Américains, en particulier, ont souffert de la tragédie d’un programme progressiste (toujours) préféré: le logement public. Une histoire clé ici est sous-estimée. Historiquement, les quartiers noirs – Central Harlem, Black Bottom à Detroit, Bronzeville à Chicago, Desoto-Carr à Saint-Louis – ont été dénigrés comme des bidonvilles, même s’ils abritaient un grand nombre de propriétaires de propriétés résidentielles et des centaines d’entreprises appartenant à des noirs. Lorsqu’ils ont été autorisés à faire place à des logements sociaux, ils ont été remplacés par des gratte-ciel dans lesquels la propriété – l’accumulation d’actifs – était par définition impossible. Le tissu social de l’entraide, de la société civile et de la mobilité ascendante a été déchiré. Les Noirs ont toujours été, et restent, représentés de manière disproportionnée dans les logements publics et autrement subventionnés, souvent piégés dans une dépendance à long terme par des politiques contre-productives: lorsque leur revenu augmente, le loyer augmente également. Compenser cette double histoire de racisme absolu et de progressisme nuisible ne doit pas signifier une nouvelle génération de péchés de logement. Mais la promotion affirmative d’un logement équitable, s’il devait être restauré, n’est que cela. La pression fédérale – via l’effet de levier des programmes d’aide locaux – pour forcer l’introduction de logements locatifs subventionnés pour les locataires à faible revenu a longtemps été un gage de résistance de la part des habitants de la classe moyenne inférieure, blancs et noirs, préoccupés à juste titre par les ménages qui n’ont pas et sauvés pour se rendre dans leurs quartiers poseront des problèmes. Les concentrations de locataires de bons de logement, dispersées par la démolition de certains projets de logements sociaux, ont déjà propagé des dysfonctionnements et un mauvais entretien – y compris dans les immeubles à appartements à Warrensville Heights, la ville natale de Marcia Fudge dans l’Ohio, la nouvelle secrétaire du ministère américain du Logement. et développement urbain. L’intégration raciale et le logement équitable restent des objectifs pour lesquels l’Amérique doit s’efforcer. Mais cela signifie comprendre comment fonctionnent les quartiers. Les Américains, noirs et blancs, choisissent eux-mêmes de vivre dans des zones où ils partagent les caractéristiques socio-économiques de leurs voisins. Certains libéraux n’aiment peut-être pas cela – mais ce sont aussi leurs choix personnels. Lorsque les membres de groupes minoritaires partagent les antécédents économiques et éducatifs de nouveaux voisins, les risques d’intolérance sont considérablement réduits. C’est pourquoi «logement équitable» devrait signifier non-discrimination – pas de nouveaux développements subventionnés. Au lieu de cela, Biden double l’exemple donné par l’administration Obama dans le comté de Westchester, qui a été forcée de dépenser 60 millions de dollars pour subventionner 874 logements – dans un comté où les minorités raciales et ethniques sont déjà bien représentées. Cela signifie que les propriétaires noirs et hispaniques actuels, qui ont acheté leur maison en s’efforçant et en épargnant, devront voir leurs impôts de comté utilisés pour subventionner les autres à hauteur de 68 000 $ par maison. Les banlieues «exclusives» ne seront pas forcées d’ouvrir par la confrontation. Il y aura des poursuites sans fin. Au lieu de cela, HUD, pour avoir un rôle utile, doit essayer d’utiliser des outils tels que le zonage modèle (suggestions, pas de mandats) pour convaincre les conseils d’aménagement locaux de permettre au marché de construire des logements abordables naturels – de petites maisons, y compris de petites multifamilies, sur de petits lots. Historiquement, c’est ainsi que la classe ouvrière américaine a pu se payer un logement. Une administration vraiment intéressée à corriger les péchés du passé en matière de politique du logement ne négligerait pas les problèmes existants de logement public et subventionné. Voici une idée audacieuse: vendre des projets de logements sociaux sur des biens immobiliers de grande valeur (voir le front de mer de Brooklyn) et offrir une compensation en espèces à ses résidents. Ils devraient pouvoir déménager où bon leur semble – ou simplement mettre de l’argent de côté. Il y a beaucoup de choses à corriger sur notre passé en matière de logement. Doubler les péchés précédents n’est pas la manière de commencer.