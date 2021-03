Il peut s’agir d’un jeu élaboré de «Le prix est correct» ou il se peut simplement qu’Elon Musk ne veuille pas se lancer dans la ruée vers l’or en cours de la NFT pour le moment.

Musk a annoncé mardi sur Twitter qu’il vendait un nouveau morceau de musique électronique qu’il semble avoir produit en tant que NFT. En termes plus simples, il vend une chanson sur les jetons non fongibles, en tant que jeton non fongible.

Musk n’incluait pas de lien vers le NFT, il n’était donc pas clair s’il était déjà en ligne ou si Musk prévoyait de lancer la vente à une date ultérieure. On ne savait pas non plus sur quelle plate-forme Musk avait l’intention de vendre le NFT – mais il avait déjà des acheteurs potentiels.

Le milliardaire a partagé une vidéo en boucle jointe au tweet que Musk a publié aux informations. La vidéo affiche les mots «Trophée de la vanité» en orbite autour d’un orbe doré apposé au sommet d’un trophée littéral indiquant «HODL», abréviation de la phase «tiens bon pour ma vie».

L’acheteur potentiel de Musk était l’artiste numérique Beeple qui vient de vendre lui-même un NFT. Ils ont peut-être même trouvé un accord – où Musk a demandé 420 millions de dogecoins – et Beeple a accepté.

Mais maintenant, Musk a peut-être des doutes. «En fait, je ne me sens pas tout à fait juste de vendre ça. Passera », a écrit Musk sur Twitter.

La vidéo de Musk présentait «HODL». Mais c’est plus qu’un simple mot que Musk a inventé pour son clip vidéo: l’acronyme, bien que supposé avoir pour origine une faute d’orthographe ivre du mot « tenir », est à la fois un argot en ligne et une sorte de cri de ralliement pour la communauté bitcoin, pour encourager les passionnés de crypto à ne pas vendre leurs jetons de crypto-monnaie.

La petite amie d’Elon Musk, Grimes, a également récemment lancé et, en quelques minutes, vendu sa collection d’art numérique pour 5,8 millions de dollars. La collection d’art s’intitulait «WarNymph» et fut publiée le 28 février et vendue 5,8 millions de dollars (Rs 424 891 760). Les 10 œuvres d’art du bloc ont été vendues aux enchères en 20 minutes.

On Grimes a annoncé la vente de son art crypto sur Twitter via des jetons non fongibles ou des NFT sur la plate-forme Nifty Gateway. Les NFT, qui fonctionnent comme un type unique d’actif numérique ou de jeton, ont contribué au marché de l’art cryptographique évalué à plus de 100 millions de dollars.