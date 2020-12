Un autre jour, un autre tweet controversé d’Elon Musk.

PDG de Tesla et directeur de SpaceX, Elon Musk est connu comme un «génie excentrique». Il a envoyé le premier vol spatial commercial au Centre spatial international. Il a mis en place Internet en direct avec Starlink. Il a appelé son nouveau-né un ensemble de chiffres romains. Il veut coloniser Mars.

Et maintenant, il veut discréditer le terme «spécialiste des fusées».

Dans une série de deux tweets publiés sur son Twitter, Musk a expliqué ce qui ne peut être considéré que comme un « diss » pour les scientifiques, ce qui implique que les ingénieurs sont les seuls responsables des vols spatiaux habités.

«La science découvre les vérités essentielles sur ce qui existe dans l’univers, l’ingénierie consiste à créer des choses qui n’ont jamais existé», a-t-il écrit, ajoutant un lien vers une définition Wikipedia de «ingénieur».

Il a ajouté: « Une grande partie de ce que les gens pensent d’une science est en fait de l’ingénierie, par exemple. Pas comme un » spécialiste des fusées « , juste des ingénieurs en fusées. Le dernier est de savoir qui a mis les gens sur la Lune.

Bien que Musk n’ait pas défini avec précision qui «ils» étaient, et quoi que ce soit d’autre qu’un lien obtenu publiquement, le jab n’a pas très bien réussi dans la communauté scientifique.

Mais ce sont les scientifiques qui pensent pousser et pousser, décrire les lois qui régissent le mouvement, dériver les équations et permettre aux ingénieurs de résoudre des problèmes, comme emmener des gens sur la Lune. https://t.co/LiIKsQWOp5 – Carolyn Porco (@carolynporco) 2 décembre 2020

Une grande partie de la science fondamentale est encore en cours sur les missiles – de la dynamique des fluides aux matériaux et à la propulsion. Ces gens ne lancent tout simplement pas de systèmes de taille réelle 🚀Mais Elon a raison de dire que SpaceX se concentre uniquement sur l’ingénierie et la réalisation de la science des fusées existante https://t.co/Sfs3ROVDe5 – Chris Combs (@DrChrisCombs) 2 décembre 2020

Bonjour @Elon Musk Je sais que vous êtes milliardaire, mais vous vous trompez. La science consiste à comprendre comment les choses fonctionnent, la connaissance de leur existence. L’ingénierie le crée à partir de votre compréhension de la science. Vous avez besoin de connaissances pour créer. Un ingénieur missile, besoin d’un spécialiste des missiles https://t.co/ZJOxVKQuWp – OMONIAYANFE 🇳🇬🇳🇬🇳🇬 (@ ayanfe29) 2 décembre 2020

Elon Musk n’a cependant pas tort. Enfin, pas tout à fait. La science et la technologie, en particulier dans le domaine de l’espace, vont de pair. Les ingénieurs construisent les fusées, construisent l’infrastructure pour vous emmener sur la lune: mais qu’en est-il des théories et des découvertes qui les ont conduits là-bas? L’ingénierie n’a pas fait les découvertes, n’a pas compris comment les pousser plus loin pour les conduire à l’innovation réelle.

La science et l’ingénierie sont un processus collaboratif, et bien que l’appel de Musk aux ingénieurs et à les reconnaître soit formidable, cela se fait au détriment d’expliquer comment « ce n’est pas ça » à la science alors qu’ils méritent vraiment le crédit qu’ils obtiennent.

Musk a peut-être fait pencher la balance en faveur d’un seul, peut-être à cause de ce que fait SpaceX, principalement l’ingénierie.

Musk n’a pas de diplôme d’ingénieur – et a une sorte de diplôme en sciences. Il a commencé en physique à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, après avoir déménagé au Canada depuis son Afrique du Sud natale. Il l’a terminé à l’Université de Pennsylvanie, où il a été transféré après deux ans pour obtenir son deuxième baccalauréat en économie de la Wharton School. Il l’a terminé l’année suivante. Musk est ensuite allé à Stanford pour obtenir un doctorat. en physique appliquée, d’où il est tombé.

Musk a peut-être fait pencher la balance en faveur d’un seul, mais une bataille totale entre la science et l’ingénierie semble avoir regardé Twitter simplement en raison de ses tweets légèrement malavisés et quelque peu vagues.