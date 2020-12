Le PDG de SpaceX, Elon Musk, est connu pour ses publications excentriques sur les réseaux sociaux (lire les cascades). Parfois, il partage des articles liés à la science, d’autres fois, il peut s’agir d’une blague ou d’un mème humoristique. Ou – le plus souvent – des pensées et des déclarations aléatoires qui sont si courantes sur la chronologie de Musk. Certains d’entre eux sont si éloignés qu’il est difficile de comprendre s’il le pensait comme une blague.

Alors que ses tweets bizarres finissent souvent par offenser les internautes, le PDG de Tesla a remporté jeudi dernier Internet qu’il a utilisé sur Twitter pour partager quelque chose qui remonterait le moral de tous ceux qui en avaient besoin. Le poste de motivation appelle à jeter de la lumière sur l’obscurité dans un sens très littéral.

Musk a partagé une image d’une pleine lune dans un ciel rempli d’obscurité et a demandé «d’augmenter la luminosité pour voir les étoiles». Lorsqu’il s’avère que la luminosité augmente sur un appareil mobile ou sur un écran d’ordinateur, les étoiles se révèlent lorsque le message apparaît: « Vous, vous êtes la star. »

Consultez l’article et essayez-le vous-même:

« Star Light, Star Bright », Musk l’a légendé. Ce n’était qu’une question de temps avant que plusieurs utilisateurs de médias sociaux ne l’essaient et ne partagent leur propre opinion sur le sujet. Le message a recueilli plus de 86 000 mentions J’aime et a été retweeté plus de 11 000 fois.

Plusieurs personnes ont remercié Musk pour l’image de motivation. L’image peut en effet égayer l’ambiance de toute personne qui traverse une période difficile. Des messages comme ceux-ci sont parfois tout ce dont on a besoin pour continuer. Compte tenu de la difficulté de cette année pour tant de personnes dans le monde, le message a en effet été bien reçu. Plusieurs utilisateurs ont même inventé des blagues et des mèmes.

Découvrez quelques-uns des commentaires intéressants de Twitterati:

«Quand j’augmente la luminosité de mon téléphone portable, ce que je vois, c’est ça», a écrit un utilisateur avec un mème montrant ce que trop de lumière peut faire.

«Je t’aime Elon! Moi, après avoir égayé mon écran », a écrit un autre utilisateur avec un mème de la série comique romantique« Friends ».

«Moi avec 10% de batterie augmenter la luminosité! Téléphone: S’il vous plait, je ne suis pas assez fort », a plaisanté un utilisateur.

* Moi avec 10% d’augmentation de la luminosité de la batterie * Téléphone: Je ne suis pas assez fort. – Chirag Dhawan (@OrderBreedChaos) 17 décembre 2020

Un fan apparent de «The Boys» a partagé un mème mettant en vedette l’un des personnages, «Starlight» de la série Amazon Prime.

Il y avait plusieurs messages d’appréciation pour Musk de la part des gens, y compris celui-ci qui disait: «Vous êtes très certainement une star aussi. J’apprécie tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour rendre cet endroit meilleur.

Voici un mème amusant montrant ce qui se passe lorsque «des personnes intolérantes au lactose se rendent compte qu’elles vivent dans la Voie lactée.»

