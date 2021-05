Elon Musk a un avertissement inquiétant pour les entreprises technologiques fabriquant des voitures électriques

Elon Musk est le PDG de Tesla et le patron de SpaceX, mais à part être l’une des personnes les plus riches du monde et posséder deux entreprises, il est aussi un génie un peu excentrique. Musk a envoyé une voiture dans l’espace et Musk veut que les humains colonisent la lune. Musk croit en la montée en puissance des crypto-monnaies (même des mèmes comme Dogecoin) et tweete occasionnellement des mèmes anime-girl. Musk n’adhère pas au même genre de principes que la plupart des milliardaires ou aux « idéaux philanthropiques qu’ils défendent – mais les idées de Musk se sont toujours démarquées, car elles étaient révolutionnaires. La société Tesla de Musk est devenue synonyme de voiture électrique – la marque devenant plus grande que le produit ou le concept, mais la question demeure, d’autres entreprises peuvent-elles reproduire le succès de Musk?

Musk avait un avantage – il était le premier en ligne. (Si nous ne comptons pas le professeur de Corée du Sud qui a fabriqué une voiture autonome une décennie avant qu’Elon Musk ne fonde même Tesla). Qu’est-ce que Musk a réussi à faire à l’échelle commerciale, les grandes entreprises technologiques avec le même type de soutien ont-elles une chance?

En décembre 2020, Apple Inc va de l’avant avec la technologie des voitures autonomes et vise 2024 pour produire un véhicule de tourisme qui pourrait inclure sa propre technologie de batterie révolutionnaire, ont confirmé des sources. Les efforts automobiles du fabricant d’iPhone, connus sous le nom de Project Titan, se sont déroulés de manière inégale depuis 2014, date à laquelle il a commencé à concevoir son propre véhicule à partir de zéro. À un moment donné, Apple a reculé ses efforts pour se concentrer sur les logiciels et a réévalué ses objectifs.

En avril 2021, Xiaomi, le troisième plus grand fabricant de smartphones au monde, annoncé il créera une nouvelle entreprise visant à fabriquer des voitures électriques. La société devrait faire ses débuts sur le marché chinois et, dans un dossier réglementaire partagé avec la Bourse de Hong Kong, la société de technologie a déclaré qu’elle investirait 10 milliards USD dans l’entreprise au cours des 10 prochaines années avec un investissement initial de USD. 1,52 milliard. L’activité de voiture électrique Xiaomi sera dirigée par le PDG de la société, Lei Jun.

En avril, LG a également annoncé qu’elle se concentrerait sur des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés et les maisons intelligentes, en s’éloignant de sa division mobile déficitaire.

Le fabricant chinois de smartphones Huawei est en janvier 2020, tout en faisant un grand pas en avant vers l’industrie 5G, aurait également mentionné son intention d’aider à la construction de voitures autonomes. « Si Tesla peut le faire maintenant, nous pouvons tous le faire », a déclaré un rapport citant le président tournant de Huawei, Xu Zhijun.

Sony, également en janvier 2020, a lancé un coup de fouet aux industries de la technologie et de l’automobile en dévoilant le prototype Vision-S, un concept EV.

Mais ont-ils un long chemin à parcourir? Musk sur Twitter a répondu au commentaire d’un utilisateur sur les entreprises technologiques fabriquant des voitures électriques, affirmant que fabriquer un prototype était facile, mais que la production était difficile.

Les prototypes sont faciles, la production est difficile – Elon Musk (@elonmusk) 3 mai 2021

Elon Musk a été le pionnier des voitures électriques avec Tesla, mais ce n’était pas toujours aussi en vogue. Dans une vieille vidéo de Musk de 2008, on l’entend parler de véhicules électriques en 2008, alors que Tesla était presque à court d’argent – et expliquant pourquoi ils sont l’avenir.

«Il y a un point important à propos de Tesla», explique Musk dans la vidéo, «chaque fois que quelqu’un achète une Tesla Roadster, (qui coûte alors 100 000 $), chaque centime que Tesla gagne, entre dans le développement d’une voiture de sport plus petite et moins chère. véhicule. » Il ajoute qu’il n’y a jamais de dividende et que «mon salaire est le salaire minimum.» Il plaisante même sur le fait que «je suis un bénévole, en gros».

Mais le vrai point culminant de la vidéo est sa vision, il y a près de 13 ans, à propos d’EVS: «À quoi servent les voitures chères pour les riches? Le fait est que lorsque vous avez une nouvelle technologie, il faut du temps pour optimiser cette technologie. »Il utilise ensuite un exemple plus courant pour l’expliquer:« Si vous repensez aux débuts des ordinateurs portables ou des téléphones portables ou de tout autre élément nouveau, c’est cher dans les premiers temps. Le premier travail que vous avez avec les nouvelles technologies est que vous devez les faire fonctionner. Le point critique est que vous ne pouvez pas accéder aux voitures à bas prix à moins de commencer par les plus chères. «

