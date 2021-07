Elon Musk veut coloniser Mars, mettre Dogecoin sur la Lune et partager son obsession pour les mèmes sur Twitter. Musk, qui est le patron de Tesla et PDG de SpaceX a toujours été très actif sur Twitter et a le plus souvent changé les tendances des marchés des crypto-monnaies avec ses tweets. Les tweets de Musk ont ​​une telle expérience en matière de manipulation des marchés qu’il a un terme Internet nommé d’après lui : » L’effet Musk « . Les tweets de Musk, en particulier sur la crypto-monnaie, ont également suscité la curiosité et conduit des centaines de personnes à essayer de décoder ce que Musk dit: de son utilisation de l’argot crypto populaire comme « mains de diamant » à « vers la lune » à même réutiliser la chanson populaire de Pinkfrog « Baby shark » à « Baby Doge » et même écrire un haïku, à un moment donné sur les voyages dans l’espace.

Alors qu’Elon Musk stans suit chaque mise à jour du milliardaire sur Twitter, les tweets de Musk nécessitent un certain décodage. En raison de la nature vague et parfois difficile à interpréter des tweets de Musk, ils sont souvent analysés, et parfois même sur-analysés. Un développeur Dogecoin a commenté cela, disant que peut-être s’il commençait à tweeter des choses cryptiques, et restait mystérieux et de sensibilisation, ces tweets pourraient être interprétés comme mystérieux.

« Je dois commencer à tweeter des choses obtuses et vagues dans l’espoir que certaines personnes les interpréteront comme codées, significatives et mystérieuses », a-t-il écrit sur Twitter.

Je dois commencer à tweeter des choses obtuses et vagues dans l’espoir que certaines personnes les interpréteront comme codées, significatives et mystérieuses. C’est déjà le cas avec @BillyM2k et bien sur @Elon Musk.— Michi Lumin (@michilumin) 14 juillet 2021

À cela, Musk a répondu avec une série de chiffres.

48 61 68 61 20 74 72 75 65 — Elon Musk (@elonmusk) 14 juillet 2021

Bien que cela ne soit pas aussi évident pour une personne normale, un codeur ou un programmeur aurait pu dire très facilement ce que Musk a écrit. Le « code » de Musk est en hexadécimal. Pour convertir Hex, vous prenez le code d’octet (que Musk a publié), convertissez-le en décimal, obtenez le caractère du code ASCII décimal de la table ASCII, continuez avec l’octet hexadécimal suivant.

Ou comme Baby Doge (et nous), vous pouvez utiliser un convertisseur en ligne pour voir ce que cela signifie.

Bien que le tweet actuel de Musk soit cryptique, il a été très ouvert et franc sur ses idées : à la fois sur l’espace et sur la crypto-monnaie. En parlant de sa mission sur Mars, Musk a mentionné un calendrier pour amener les humains sur la planète rouge. « Cinq ans et demi », a révélé Musk en février de cette année. Bien que ce ne soit pas une date limite difficile. Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être réalisées dans l’intervalle. La chose étrange est la date limite peut être un peu ambitieux, car même la principale agence spatiale des États-Unis, la NASA, avait une date beaucoup plus différente, sept ans après l’époque de Musk.Le rover sans équipage Perseverance arrivera plus tard ce mois-ci pour prélever des échantillons de roche et rechercher des signes d’anciens la vie sur la planète rouge – mais les premiers humains ne devraient pas arriver sur une fusée financée par la NASA avant au moins 2033.

Avec Dogecoin, Musk a déclaré que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il déclare : « Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Alors la question est de savoir qui va gagner ? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré. Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. monnaie réelle. » Cependant, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

