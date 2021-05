Un autre jour, un autre tweet de Musk et une autre manipulation du marché de la crypto-monnaie? Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk, a reçu un prix Internet non dit, où les fluctuations des prix sur le marché de la crypto-monnaie lui ont été attribuées. Sa portée, cependant, est parfois plus que la crypto-monnaie – les passionnés de technologie et d’espace s’accrochent à chaque mot que l’entrepreneur publie sur son Twitter, qui sont parfois des mèmes, et bien souvent, ce sont simplement des tposts de merde. Les tweets de Musk sur une plate-forme virtuelle parvenant à créer une fluctuation des prix des choses du monde réel ont même gagné un nouveau terme: « The Musk Effect ». Alors que les prix du Bitcoin se sont effondrés mercredi soir, Musk a une fois de plus tenté de faire des ravages: le tout avec un tweet.

Les prix de l’actif numérique ont chuté de 12% à environ 38 000 dollars à 7 h 38 à New York. Il est maintenant en baisse d’environ 40% par rapport à son record de près de 65000 dollars établi en avril, selon Bloomberg. La plus grande crypto-monnaie au monde a effacé tous les gains qu’elle avait enregistrés à la suite de l’annonce du 8 février de Tesla Inc. selon laquelle elle utiliserait les liquidités de l’entreprise pour acheter l’actif et l’accepter comme mode de paiement pour ses véhicules. Maintenant, les traders se préparent à plus de douleur car le jeton franchit un niveau technique clé. Une déclaration de la Banque populaire de Chine réitérant mardi que les jetons numériques ne peuvent pas être utilisés comme mode de paiement ajouté à la vente.

Au milieu de cela, Musk a posté un tweet: Deux emojis et deux mots.

Qu’est-ce que les mains en diamant? Elon Musk affirmant que Tesla a des «mains de diamants» implique que le constructeur automobile ne se séparerait pas de sa participation de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. «Diamond hands» fait référence aux «traders qui croient en la rentabilité éventuelle de leurs actions et titres et continuent de les détenir pendant que leur valeur baisse».

Le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont connu un crash majeur mercredi: les 10 crypto-monnaies les plus précieuses par capitalisation boursière ont chuté à deux chiffres, à une exception près. Il semble que Tesla, selon le tweet de Musk, ne vendra pas sa cache de bitcoin.

«Diamond hands» est un mème tiré directement du forum Reddit «WallStreetBets», où les investisseurs de détail se sont ralliés derrière les soi-disant «actions meme» comme GameStop et AMC. Le jargon de WallStreetBets est un mélange de jargon d’investissement traditionnel et de jargon de la culture Internet, comme «hodl» (une faute d’orthographe intentionnelle de «hold») et «diamond hands».

Alors que Musk était occupé à « hodl », les autres investisseurs dans la cryptographie n’étaient pas très heureux. #BitcoinCrash était l’une des plus grandes tendances de Twitter.

dites quelque chose de bien à propos du bitcoin, s’il vous plaît, j’ai perdu ma maison – Jordanie (@mygfreal) 19 mai 2021

Jeudi dernier, Musk a annoncé que Tesla suspendait ses achats avec Bitcoin, ce qui a déclenché une glissade dans la monnaie numérique. Dans un article sur Twitter mercredi, Musk a fait part de ses inquiétudes concernant «l’utilisation en augmentation rapide des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin», tout en signalant que Tesla pourrait accepter d’autres crypto-monnaies si elles sont beaucoup moins gourmandes en énergie. ne vendez aucun des Bitcoins qu’il détient.

La décision de Musk intervient après que Tesla a révélé en février qu’il avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme paiement. Cette annonce a ajouté une légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui a une grande popularité parmi les investisseurs particuliers et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla dans la zone continentale des États-Unis.

Le tweet provoque une baisse de la valeur de la crypto-monnaie, jusqu’à 15% dans le trading asiatique, glissant en dessous de 50000 dollars, avant de réduire une partie de la baisse. Il était en baisse d’environ 8% pour s’établir à 50 190 $.

Actuellement, au moment de la rédaction de cette histoire à 8h15 IST, Coindesk signale un -6,74% au cours des dernières 24 heures pour Bitcoin, la capitalisation boursière étant désormais de 713,11 milliards de dollars.

