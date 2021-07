Elon Musk a trouvé ce que la chaise de jeu et les sièges pour tout-petits ont en commun

Qu’est-ce qui est commun entre une chaise de jeu et un siège auto pour tout-petits ? Tout. La chronologie Twitter du milliardaire Elon Musk est un espace intéressant, et le monde surveille de près ses derniers Tweets. Pourquoi ne devraient-ils pas? Après tout, un seul Tweet du PDG de Tesla change le cours du mouvement sur le marché des crypto-monnaies et peut faire perdre ou gagner de l’argent aux investisseurs en quelques secondes. Cependant, en plus des choses sérieuses habituelles sur le marché, les investissements, les voitures et l’espace, Musk utilise également ses plateformes de médias sociaux pour partager des mèmes et des publications intéressants avec ses abonnés en ligne.

Le dernier ajout à cette liste est un tweet de Musk où il souligne les similitudes frappantes entre le siège auto d’un tout-petit et la conception d’une chaise de jeu. Le collège a été partagé avec une légende comportant une «émoticône époustouflante».

Réagissant au Tweet de Musk, PDG de la marque de jeux Razer, Min-Liang Tan est intervenu pour partager une réponse effrontée.

Bon, peut-être devrions-nous fabriquer un siège auto pour tout-petits aussi ? — Min-Liang Tan (@minliangtan) 13 juillet 2021

D’autres utilisateurs de Twitter ont également partagé des réactions intéressantes à cette comparaison faite par Musk. Depuis qu’il a été partagé en ligne, le Tweet a jusqu’à présent reçu 1,27 lakh de likes et plus de 5 000 réponses sur le site de microblogging. « Dans les deux cas, maman vous apporte des collations », a écrit un utilisateur. Certains des autres utilisateurs ont souligné qu’ils possédaient exactement la chaise de jeu et qu’ils ne pouvaient plus ignorer la ressemblance.

Pouvons-nous s’il vous plaît obtenir des sièges d’auto Tesla comme chaises de bureau en tant que produit sur la boutique Tesla ?? — Alexander Bittan (@alexanderbittan) 13 juillet 2021

Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont mentionné les crypto-monnaies dans leurs réponses.

Musk est connu pour être un grand passionné de jeux. En fait, bien avant de commencer son parcours d’entrepreneur avec le lancement de son entreprise PayPal, Musk a conçu un jeu vidéo alors qu’il n’avait encore que 12 ans. Il a créé un jeu de tir spatial simple Blaster et a vendu le code à un magazine PC pour quelques centaines de dollars. Le code a ensuite été publié dans la biographie de Musk, a rapporté cnet.com.

