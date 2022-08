ELON Musk a fait la une des journaux en raison de sa tentative audacieuse d’acheter Twitter.

Le milliardaire cherchait à ajouter Twitter à ses autres sociétés, notamment Tesla, SpaceX et Neuralink.

Elon Musk prévoit de combattre les trolls s’il rachète Twitter Crédit : Getty Images

Elon Musk a-t-il résilié son contrat Twitter ?

Le 25 avril 2022, la nouvelle a éclaté qu’Elon Musk travaillait à finaliser un accord pour acheter Twitter pour 46,5 milliards de dollars.

Des mois plus tard, le 8 juillet 2022, Musk a officiellement mis fin à son contrat Twitter, a rapporté Reuters.

Selon le média, Musk a cité une “violation substantielle de plusieurs dispositions de l’accord”.

Depuis la nouvelle, Twitter a chuté de 6% dans les échanges prolongés et poursuit maintenant Musk pour le tenir à l’accord de 44 milliards de dollars.

Twitter a déposé une plainte contre Musk le 12 juillet pour avoir violé l’accord de rachat.

Le procès dit: “Ayant monté un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu’il – contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware – est libre de changer son esprit, saccagez l’entreprise, perturbez ses opérations, détruisez la valeur actionnariale et partez.”

Le président de Twitter, Bret Taylor, avait averti que la société intenterait une action en justice avant d’intenter une action en justice dans un tweet du 8 juillet.

Il a écrit: “Le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d’intenter une action en justice pour faire appliquer l’accord de fusion.

“Nous sommes convaincus que nous l’emporterons devant la Cour de chancellerie du Delaware.”

Selon ZDNet, Musk a précédemment déclaré que l’une de ses motivations pour acheter Twitter était de lutter contre les trolls sur la plate-forme de médias sociaux lorsqu’il a déclaré : “Une priorité absolue que j’aurais est d’éliminer les spams et les spam bots et les armées de bots qui sont sur Twitter. “

Il a également déclaré qu’il souhaitait apporter des modifications au service d’abonnement premium Twitter Blue en réduisant les prix et éventuellement en interdisant la publicité.

Une partie de sa lettre d’offre d’achat de Twitter indiquait également : “La société ne prospérera ni ne servira cet impératif sociétal dans sa forme actuelle.”

En conséquence, il cherchait à apporter quelques modifications à Twitter.

Le 21 juin 2022, il a été annoncé que le conseil d’administration de Twitter recommandait à l’unanimité aux actionnaires d’approuver la vente proposée de 44 milliards de dollars.

Elon Musk est le deuxième actionnaire de Twitter Crédit : Reuters

Pourquoi Elon Musk va-t-il être jugé contre Twitter ?

Musk a annoncé qu’il se retirait de son accord d’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars en avril 2022, mais quelques semaines plus tard, il a tenté de se retirer de l’accord.

Il a affirmé que Twitter l’avait induit en erreur lorsqu’ils lui avaient dit combien de bots se trouvaient sur l’application.

À l’époque, Musk avait tweeté : “L’accord Twitter est temporairement suspendu dans l’attente des détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent en effet moins de 5 % des utilisateurs.”

Twitter a nié ces allégations et a poursuivi Musk le 12 juillet, l’accusant d’avoir violé l’accord d’achat de la société.

Un procès a été fixé au 17 octobre et devait durer cinq jours, période pendant laquelle Twitter présenterait des assignations à comparaître aux banques et associés de Musk dans le but de découvrir toute information relative à l’accord.

Musk a contre-attaqué Twitter, citant des informations trompeuses sur le nombre de comptes de spam présumés.

Dans un nouvel effort pour gagner le procès, Musk a demandé au tribunal de reporter le procès à novembre alors que de nouvelles informations émergent du compte d’un lanceur d’alerte.

Le lanceur d’alerte, Peiter “Mudge” Zatko, a accusé Twitter de “déficiences extrêmes et flagrantes”, affirmant que la société avait sous-estimé le nombre de spambots et la manière dont elle gère les informations des utilisateurs.

“Twitter fait preuve d’une négligence grave dans plusieurs domaines de la sécurité de l’information”, a écrit Zatko dans une analyse de février incluse dans sa plainte auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), du ministère de la Justice et de la Federal Trade Commission (FTC).

“Si ces problèmes ne sont pas corrigés, les régulateurs, les médias et les utilisateurs de la plate-forme seront choqués lorsqu’ils apprendront inévitablement le grave manque de bases de sécurité de Twitter.”

À la lumière des affirmations de Zatko, Musk demande un report de la date d’audience, et son équipe juridique affirme que si les allégations sont vraies, cela représentera une violation du côté de Twitter de l’accord.

Les avocats de Musk poussent Twitter à publier les documents non expurgés que Zatko a envoyés au conseil en février 2022, qui décrivaient ses préoccupations, mais Twitter a jusqu’à présent refusé.

“Le document ne contient aucune référence au” spam “et il ne répond pas autrement aux demandes de documents des accusés”, ont déclaré les avocats de Twitter au New York Post.

“En tant que tel, nous ne pensons pas que les accusés aient une base pour exiger sa production.”

Un porte-parole de Twitter a déclaré au point de vente : « Nous restons déterminés à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk.

Ils ont poursuivi: “Nous n’avons violé aucune de nos déclarations ou obligations en vertu de l’accord, et n’avons pas subi et ne sommes pas susceptibles de subir un effet défavorable important de la société.”

À qui appartient Twitter ?

Twitter n’appartient pas à une seule personne, mais à des actionnaires.

Selon Investopedia, il y a cinq principaux actionnaires en plus des nombreux actionnaires à travers le monde.

Le Vanguard Group, Inc détient la plus grande participation, détenant environ 82,4 millions d’actions Twitter, ce qui représente 10,3 % des actions en circulation au 31 mars 2022.

Elon Musk détenait la deuxième plus grande participation, détenant 73,5 millions d’actions Twitter, ce qui représente une participation de 9,2 % dans la société à la fin de l’année 2021.

Morgan Stanley détient la troisième plus grande participation dans Twitter avec environ 67 millions d’actions, ce qui représente 8,4 % de l’encours total à la fin de l’année 2021.

BlackRock Inc. détient environ 52,1 millions d’actions de Twitter, ce qui représente une participation de 6,5 % à la fin de l’année 2021.

Le cinquième actionnaire est State Street Corp., qui détenait 36,4 millions d’actions Twitter, ce qui représente une participation de 4,5 % dans la société à la fin de 2021.