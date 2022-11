Elon Musk a repris un Twitter en difficulté et l’a rapidement aggravé

La page de profil Twitter appartenant à Elon Musk est visible sur un téléphone mobile Apple iPhone. Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

Quand Elon Musk a dit la semaine dernière que Twitter a connu une “baisse massive de ses revenus” sous sa récente tutelle, il a imputé cette baisse aux “groupes d’activistes faisant pression sur les annonceurs”. Il y avait un certain mérite à sa demande. Un groupe de leaders des droits civiques avait envoyé une lettre aux PDG de grandes entreprises, dont Anheuser-Busch, Apple, Coca-Cola et Disney, les exhortant à faire part à Musk de leurs préoccupations concernant la sécurité de la marque sur le site. Plus tard, le groupe demanderait à ces entreprises de suspendre les dépenses publicitaires sur Twitter suite à ce que ses dirigeants considéraient comme une augmentation des messages racistes et des discours de haine. Alors que Musk a peut-être raison d’attribuer une partie de la baisse des revenus à la pression des militants, au moins une partie de la responsabilité lui incombe. Le nouveau propriétaire de Twitter, la personne la plus riche du monde, a récemment tweeté une théorie du complot liée à l’attaque contre Paul Pelosi, mari de la présidente de la Chambre Nandy Pelosi, et a fait une série de blagues grossières et sophomoriques, dont certaines ont été rapidement supprimées. Les entreprises ne veulent pas associer leurs marques à ce type de comportement et de contenu, a déclaré Rachel Tipograph, PDG d’une société de technologie publicitaire. MikMak. “Les annonceurs s’inquiètent de la sécurité de la marque, et c’est vraiment de cela qu’il s’agit”, a déclaré Tipograph. “Les annonceurs ne cherchent pas actuellement à être associés aux événements qui se déroulent actuellement sur Twitter.” Des entreprises comme Moteurs généraux et Volkswagen ont suspendu leur dépenses sur Twitter après l’arrivée de Musk, tandis que le titan de la publicité Interpublic Group recommandait à ses clients de faire de même. Le boycott pose un problème important au service de médias sociaux, qui tire 90 % de ses ventes de la publicité.

Comparé à des rivaux plus grands Facebook et Google , Twitter n’a jamais réussi à développer une activité publicitaire en ligne à la hauteur de l’ampleur de son influence dans la culture populaire et la société en général. Twitter a perdu de l’argent au cours de six des huit années écoulées depuis son introduction en bourse. Ses revenus en 2021 a atteint 5 milliards de dollars, tandis que Facebook a généré des ventes de 118 milliards de dollars et que la société mère de Google Alphabet a enregistré 257 milliards de dollars de revenus. Les revenus de Twitter au deuxième trimestre ont diminué par rapport à l’année précédente. “À mon humble avis, pour utiliser un terme très technique, leur entreprise craint et ils ont besoin d’une transformation radicale”, a déclaré Len Shermanprofesseur adjoint de commerce à la Columbia Business School. C’est une entreprise que Musk a déboursé 44 milliards de dollars pour acheter. Dans le cadre de l’accord, il a emprunté 13 milliards de dollars, qu’il doit rembourser. Pour cet investissement, il a obtenu une entreprise avec “des capacités de ciblage très médiocres dans une entreprise basée sur la publicité où c’est essentiel”, a déclaré Sherman. “Je ris un peu parce que je continue à recevoir des publicités promues sur Twitter dans mon flux pour des entreprises qui seraient mieux dirigées vers des filles de 13 ans.” Mercredi, Musk organise une réunion audio avec des annonceurs sur “Twitter Spaces”. Twitter n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’approche YouTube

Musk ne s’est rendu aucun service après l’acquisition, qui s’est clôturée fin octobre. En plus de ses propres tweets et retweets douteux, il n’a pas expliqué ce qu’il entend par liberté d’expression et contenu acceptable sur la plate-forme, et il a brusquement a licencié environ 50% du personnel de Twitter presque immédiatement, soulevant de nouvelles questions sur la modération du contenu. Les entreprises interrompent généralement leurs campagnes publicitaires si elles estiment qu’elles pourraient subir une atteinte à leur réputation. Par exemple, les entreprises ont boycotté YouTube d’Alphabet en 2017, craignant que leurs publicités ne soient diffusées aux côtés de vidéos d’extrémistes. Les dirigeants de YouTube ont réagi rapidement à l’époque, permettant la vérification du contenu par un tiers, et ont embauché plus de personnes pour supprimer les vidéos offensantes. Les annonceurs sont revenus et l’activité a rebondi rapidement. Musk préfère adopter une approche combative envers les annonceurs. En réponse à un tweet lui recommandant de nommer les marques qui boycottent Twitter afin que ses abonnés puissent faire demi-tour et les boycotter, Musk a déclaré “un nom et une honte thermonucléaires sont exactement ce qui se passera si cela continue”. Pendant ce temps, Musk adopte une approche alambiquée pour interdire les utilisateurs. La comédienne Kathy Griffin était démarré pour s’être fait passer pour Musk sur le site, tandis que Sarah Silverman a vu son compte temporairement verrouillé pour une infraction similaire. Jeff Seibert, l’ancien responsable des produits grand public de Twitter, a qualifié “d’erreur pour Elon d’être le visage de la modération de contenu”. Dans le passé, Twitter a adopté une approche d’équipe pour les violations de politique. “Si vous mettez une personne en charge, je pense que vous commencez à voir des décisions aléatoires comme celle-ci qui ensuite [cause people to] perdre confiance », a déclaré Seibert.

Kathy Griffin assiste à la première de “A Hell of a Story” lors de la conférence et du festival SXSW 2019 au Zach Theatre le 11 mars 2019 à Austin, Texas. Tim Mosenfelder | Getty Images Divertissement | Getty Images

L’activité publicitaire de Twitter a déjà commencé à se détériorer sous Musk. Les données de MikMak, dont les clients incluent Colgate, Unilever et General Mills, montrent un large recul des dépenses publicitaires sur Twitter. Du 1er octobre au 7 novembre, Twitter a subi une baisse de 68 % du trafic médiatique, qui fait référence au nombre de fois où les gens cliquent sur une publicité, selon MikMak. Avant cela, les chiffres avaient augmenté. Le trafic multimédia de Twitter a augmenté de 56,3 % du 1er juillet au 30 septembre et de 326 % du 1er avril au 30 juin. “Nous constations en fait une augmentation du trafic sur Twitter”, a déclaré Tipograph. “Dès que la propriété potentielle d’Elon Musk est devenue plus imminente, nous avons constaté un changement significatif dans le trafic.” Quelles que soient les améliorations technologiques et commerciales en cours, elles seront difficiles à maintenir, car les licenciements massifs ont rongé l’équipe marketing mondiale de Twitter, dont les responsabilités incluent les rapports et les mesures concernant les performances publicitaires, a rapporté CNBC.

‘Maintenant, payez 8 $’