Elon Musk a rencontré Richard Branson avant que son vol spatial et Internet ne puissent rester calmes

Le milliardaire britannique Richard Branson s’est attaché et s’est lancé dimanche dans son aventure la plus audacieuse à ce jour – une tentative d’atteindre l’espace à bord de sa propre fusée ailée. Un vol réussi permettrait à Branson, âgé de près de 71 ans, d’être passé par son compatriote milliardaire et rival Jeff Bezos, qui prévoit de s’envoler dans l’espace dans son propre vaisseau dans neuf jours. Alors que Branson s’envolait pour l’espace, il a reçu de bons vœux pour son vol de nul autre que Elon Musk, propriétaire de Tesla et de SpaceX.

La veille, Musk avait félicité Branson pour son exploit sur Twitter et avait laissé entendre qu’il serait sur le site de lancement au Nouveau-Mexique pour regarder le jet de vol Virgin Galactic dans l’espace.

« Je vous verrai là-bas pour vous souhaiter le meilleur », Musk avait tweeté son soutien à Branson.

Je vous verrai là-bas pour vous souhaiter le meilleur — Elon Musk (@elonmusk) 10 juillet 2021

Dimanche, Musk, fidèle à sa parole, est apparu aux côtés de Branson dans la maison du premier. Branson a tweeté : « Un grand jour à venir. Idéal pour commencer la matinée avec un ami. Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt. »

Twitterati était ravi de voir le duo partager un moment avant le vol spatial très convoité de Branson.

Deux légendes réunies inspirant des générations à rêver ! Bon voyage en toute sécurité dans l’espace Richard ! Peut-être un futur partenariat passionnant pour créer un vol électrique hypersonique avec Elon ! — Steve (@MewesSteve) 11 juillet 2021

Un énorme avion porteur a décollé horizontalement de Space Port, Nouveau-Mexique vers 8h40, heure des Rocheuses (14h40 GMT) et montera pendant environ une heure à une altitude de 50 000 pieds (15 kilomètres), avant de laisser tomber l’avion spatial. dessous.

