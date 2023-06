Elon Musk a rencontré la Première ministre italienne Giorgia Meloni pour parler de l’IA et des taux de natalité

Elon Musk a rencontré jeudi le Premier ministre italien Giorgia Meloni et a discuté des risques de l’intelligence artificielle et des taux de natalité, entre autres sujets, a tweeté jeudi le dirigeant italien.

Le Tesla Le PDG a atterri à Rome jeudi sur un vol en provenance d’Austin, au Texas, selon le compte Instagram qui suit le jet privé du milliardaire.

Il marque le début de ce qui devrait être une courte tournée européenne. Musk se rendra en France vendredi pour prendre la parole lors de la conférence Viva Tech à Paris, le plus grand événement technologique du pays.

Meloni a tweeté en italien qu’elle et Musk ont ​​discuté « de l’innovation, des opportunités et des risques de l’intelligence artificielle, des réglementations du marché européen et des taux de natalité ».

Musk a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques de l’intelligence artificielle. En février, Musk a déclaré que l’IA est « l’un des plus grands risques pour l’avenir de la civilisation ». Musk a également qualifié par le passé la baisse rapide des taux de natalité de « l’un des plus grands risques pour la civilisation ».

La rencontre avec le Premier ministre italien intervient alors que les dirigeants européens tentent de convaincre le patron de Tesla de construire une nouvelle usine de fabrication de voitures dans leur pays.

Le ministre français du numérique, Jean-Noël Barrot, a déclaré à CNBC cette semaine que le gouvernement du pays tentait de convaincre Musk « que la France est le meilleur endroit possible en Europe pour établir la prochaine usine Tesla ».

Musk devrait prendre la parole à Paris vendredi lors du sommet Viva Tech, auquel le président français Emmanuel Macron a assisté cette semaine. Le patron de Tesla devrait également rencontrer Macron.