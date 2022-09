Elon Musk a ramené la gifle des Oscars après que la NASA a écrasé un vaisseau spatial dans un astéroïde

Elon Musk, mardi, s’est moqué de la mission de la NASA de modifier la trajectoire d’un astéroïde en référence à la tristement célèbre altercation violente de Will Smith et Chris Rock aux Oscars 2022. Pour ceux qui ne le savent pas, un vaisseau spatial de la NASA s’est écrasé sur un astéroïde qui se dirigeait vers la Terre à une vitesse fulgurante.

Le vaisseau spatial, à savoir DART (Double Asteroid Redirection Test), se déplaçait à environ 14 000 mph lorsqu’il est entré en collision avec l’astéroïde à environ 7 millions de miles de la Terre. Dans une tournure hilarante, le propriétaire de Tesla a publié un mème sur Twitter qui avait le logo de la NASA sur le visage de Will Smith alors qu’il giflait le visage du comédien Chris Rock. Ce dernier est représenté comme la roche spatiale, Dimorphous.

Les scientifiques s’attendaient à ce que l’impact de la collision crée de la vapeur de roches, creuse un cratère et de la terre dans l’espace et modifie de manière importante l’orbite de l’astéroïde. Les télescopes du monde entier et dans l’espace visaient à capturer l’événement, mais il faudra des mois pour déterminer si la trajectoire de l’astéroïde a changé. C’est la première fois que des humains tentent de modifier la trajectoire d’un objet céleste. Elena Adams de Mission Control a déclaré: «Pour autant que nous puissions en juger, notre premier test de défense planétaire a été un succès. Je pense que les Terriens devraient mieux dormir. Certainement, je le ferai », selon le New York Post.

SUCCÈS DE L’IMPACT ! Regarder depuis #DARTMIssion‘s DRACO Camera, alors que le vaisseau spatial de la taille d’un distributeur automatique entre en collision avec succès avec l’astéroïde Dimorphos, qui a la taille d’un stade de football et ne représente aucune menace pour la Terre. pic.twitter.com/7bXipPkjWD – NASA (@NASA) 26 septembre 2022

Pendant ce temps, l’utilisation par Elon Musk du mème de Will Smith a créé un énorme buzz en ligne. Alors qu’une partie d’Internet en a ri, d’autres l’ont appelé pour avoir indirectement déclenché de vieilles blessures et blessé les sentiments des personnes impliquées dans la violente altercation. Un utilisateur en colère a écrit: «Elon Musk, réalisez-vous que vous êtes très insensible en téléchargeant un mème irrespectueux de Will Smith giflant Chris Rock aux Oscars; Vous ouvrez indirectement de vieilles blessures, ce qui est imprudent car quelqu’un peut être déclenché rien qu’en voyant cela. Soyez conscient de ce que vous influencez sur le net.

Elon Musk réalisez-vous que vous êtes très ! insensible en téléchargeant un manque de respect ! meme de Will Smith giflant Chris Rock aux Oscars; Vous ouvrez indirectement ¤ld w¤unds, ce qui est imprudent car quelqu’un peut être déclenché rien qu’en voyant cela. Soyez conscient de ce qui u !nfluence sur le net. – Daniel Regha (@DanielRegha) 27 septembre 2022

Un autre a écrit: “Pendant ce temps, l’astéroïde continue de bouger après avoir été giflé par la NASA, tout comme la réalité.”

Pendant ce temps, l’astéroïde continue de se déplacer après avoir été giflé par la NASA, tout comme la réalité. — 3ColorsOfIndia (@UnbaisedIndian) 28 septembre 2022

Un autre a plaisanté: “Nous avons enfin vengé les dinosaures.”

Un internaute a rejoint, “Je comprends parce qu’ils ont tous les deux été mis en scène”

Lors des Oscars 2022, lors de la remise du prix du meilleur documentaire, le comédien Chris Rock a plaisanté sur la coiffure chauve de l’épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith. La blague ne s’est pas bien passée avec Will Smith et il est monté sur scène pour gifler Rock.

