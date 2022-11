Elon Musk a publié une photo de sa table de chevet, voici pourquoi Twitter est “préoccupé”

Elon Musk a tweeté une photo de sa table de chevet pour ses abonnés Twitter. Le contenu est inhabituel, sauf si vous aussi vous vous endormez avec des pistolets à hélice et des canettes vides de Diet Coke sur votre table de chevet. Il y avait quatre canettes de Diet Coke sans caféine sur la table, ce qui semble être deux répliques d’armes à feu et une peinture de George Washington traversant le fleuve Delaware, a rapporté Business Insider. Il semble également y avoir un objet rituel bouddhiste appelé Vajra Dorje, a rapporté le New York Post.

Musk est un fan de longue date de Diet Coke et a déjà exprimé son opinion en faveur de la possession d’armes à feu. Bien que la présence des répliques d’armes à feu ait bouleversé de nombreux utilisateurs de Twitter pour des raisons de sécurité des armes à feu, c’est le manque de sous-verres pour lequel le milliardaire s’est excusé après que plusieurs utilisateurs en aient souligné l’absence. “Il n’y a aucune excuse pour mon manque de dessous de verre”, a-t-il tweeté. “Salutations, je suis Musket, Elon Musket.”

Beaucoup semblaient également plaisanter en disant que la photo n’était pas exactement la quintessence du bien-être émotionnel.

Avec l’image coloniale en arrière-plan, l’historien en moi n’a qu’à souligner le fait qu’en 1786, des villes comme Boston ont mis en place une loi exigeant que toutes les armes à feu soient stockées déchargées à la maison. ce n’est pas un jeu. Grandir. https://t.co/T1xvCw5AoA —Kris Brown | Président, bradyunited.org (@KrisB_Brown) 28 novembre 2022

Musk et Stephen King ont récemment eu un échange amical sur Twitter après que l’auteur a souligné que Musk semblait “inventer comme il [went] long” en ce qui concerne la gestion de la plate-forme. “Je pense qu’Elon Musk est un visionnaire. Presque à lui seul, il a changé la façon dont les Américains pensent à l’automobile. J’ai une Tesla et j’adore ça. Cela dit, il a été un terrible choix pour Twitter. Il semble inventer au fur et à mesure”, a tweeté King. Musk n’a pas été intimidé par les critiques.

“Les suggestions sont les bienvenues M. [King]”, a-t-il tweeté avec un emoji couronne.

