Cela a été une année de travail à domicile et d’ajustement à distance à la vie professionnelle pandémique – une année qui n’est plus dans les bureaux. Des outils comme les applications d’appel vidéo, les plateformes de groupe pour le travail comme Slack, Zoom, sont devenus des facteurs communs au quotidien dans notre vie, loin d’être inexistants lorsque la pandémie a commencé en mars 2020. Alors que les appels Zoom et Google Meets sont devenus une partie de notre quotidien la vie maintenant, Skype, la plate-forme d’appel vidéo originale, inventée plus d’une décennie avant la pandémie ne figure pas sur la liste. Un article d’opinion publié dans Bloomberg la semaine dernière, intitulée « Comment Microsoft a laissé Skype perdre pour Zoom » a expliqué comment Zoom « a réalisé un exploit d’entreprise rare : il a créé un produit suffisamment populaire pour devenir un verbe courant. « Zoom » signifie désormais « converser par vidéo » – en de la même manière que « Google » consiste à rechercher sur le Web. Il n’y a pas si longtemps, un autre nom de produit signifiait visioconférence : Skype.

Skype a perdu la course – et ses start-ups sans fin peuvent être un facteur contribuant à la raison. Même Elon Musk le pense. Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk, publie souvent des mèmes (parfois volés) sur Internet, chaque fois qu’il ne déplace pas les marchés de la crypto-monnaie avec ses tweets.

Celui sur Skype montre à quel point Skype est une plate-forme dont il est notoirement difficile de se débarrasser, même après l’avoir désinstallée.

Curieusement, nous sommes tous liés – en particulier lorsque Skype se lance au démarrage, même lorsque vous jurez que vous avez cliqué sur l’option « Désactiver au démarrage » la dernière fois que cela s’est produit.

En 2011, lorsque Microsoft a acquis Skype pour 8,5 milliards de dollars, Zoom venait de se lancer et Skype comptait déjà 100 millions d’utilisateurs. En 2014, Skype était suffisamment populaire pour mériter d’être inclus en tant que verbe dans le dictionnaire anglais Oxford. Et en 2015, il comptait 300 millions d’utilisateurs.

L’opinion de Bloomberg note en outre que « mais la technologie de Skype n’était pas bien adaptée aux appareils mobiles. Lorsque Microsoft s’est mis à résoudre ce problème, il a introduit une multitude de cauchemars de fiabilité pour les utilisateurs. Cela leur a donné encore plus de maux de tête en repensant Skype fréquemment et au hasard tout en intégrant des fonctions de messagerie et de vidéo. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici