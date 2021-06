Elon Musk a publié un meme comparant Bitcoin à la chanson ‘Linkin Park’ et la valeur de la crypto-monnaie a baissé

Elon Musk est le PDG de Tesla, patron de SpaceX, affiche de vol de mèmes sur Internet, et un peu trop investi pour parler des crypto-monnaies populaires sur Twitter. Et en gardant son ivresse sur la crypto-monnaie, Un autre jour, un autre tweet de Musk et une autre manipulation du marché des crypto-monnaies ? Le PDG de Tesla et patron de SpaceX, Elon Musk a reçu un prix Internet non-dit, où les fluctuations des prix sur le marché des crypto-monnaies lui ont été attribuées. Sa portée, cependant, est parfois plus que la crypto-monnaie – les passionnés de technologie et d’espace s’accrochent à chaque mot que l’entrepreneur publie sur son Twitter, qui sont parfois des mèmes, et beaucoup de temps, ce ne sont que des sh * tposts. Les tweets de Musk sur une plate-forme virtuelle réussissant à créer une fluctuation des prix des choses du monde réel ont même gagné un nouveau terme: « L’effet Musk ». Musk semble avoir recommencé.

Aux premières heures de vendredi, Musk a publié un mème (probablement volé) sur une chanson de Linkin Park avec la phrase populaire « En fin de compte, ça n’a même pas d’importance », avec juste la légende « Bitcoin », suivie d’un cœur brisé emoji.

Suite au tweet de Musk, la valeur de la crypto-monnaie Bitcoin a chuté – selon Coindesk, après le tweet de Musk, elle est tombée à 37 660. Après la baisse, Musk a publié un autre mème – celui-ci est ironique sur la baisse des valeurs Bitcoin.

Ce n’est pas la première fois que Musk entraîne une baisse des prix des crypto-monnaies. Ce n’est même pas le deuxième ou le troisième.

Le 20 mai, la plus grande crypto-monnaie du monde a effacé tous les gains qu’elle avait accumulés après l’annonce du 8 février de Tesla Inc. selon laquelle elle utiliserait les liquidités de l’entreprise pour acheter l’actif et l’accepterait comme moyen de paiement pour ses véhicules. Maintenant, les commerçants se préparent à plus de douleur alors que le jeton franchit un niveau technique clé. Une déclaration de la Banque populaire de Chine réitérant mardi que les jetons numériques ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement ajouté à la vente.

Plus tôt dans la semaine, Musk a annoncé que Tesla suspendait les achats avec Bitcoin, ce qui a déclenché une baisse de la monnaie numérique. Dans un article publié sur Twitter mercredi, Musk a fait part de ses inquiétudes concernant « l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin », tout en signalant que Tesla pourrait accepter d’autres crypto-monnaies si elles sont beaucoup moins énergivores. Il a également déclaré que la société ne le ferait pas. Je ne vendrai aucun des Bitcoins qu’il détient.

La décision de Musk intervient après que Tesla a révélé en février qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme moyen de paiement. Cette annonce a ajouté de la légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui compte de nombreux adeptes parmi les investisseurs de détail et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla sur le continent américain.

Le tweet provoque une chute de la valeur de la crypto-monnaie, jusqu’à 15% dans le commerce asiatique, glissant en dessous de 50 000 $, avant de réduire une partie de la baisse. Il a baissé d’environ 8 % à 50 190 $.

Actuellement, au moment de la rédaction de ce 9h20 IST, la valeur de Bitcoin est de 37 884,85 $ – enregistrant un changement de 0,86% en 24 heures selon Coindesk.

