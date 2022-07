Elon Musk a pris des vols plus courts que Kylie Jenner

Lorsque le très bref vol de Kylie Jenner en jet privé est devenu viral la semaine dernière, les gens ont été indignés, en grande partie à cause de l’impact environnemental du voyage.

Jack Sweeney était imperturbable. Le jeune de 19 ans dont le compte Twitter @CelebJets a rendu public le voyage de Jenner s’est fait un nom depuis janvier en traquant publiquement les jets privés de milliardaires et de célébrités. Il dit la réaction à Jenner 17 minutes de vol ne l’a surpris que parce qu’il a vu Elon Musk effectuer des vols encore plus courts sur son jet privé, sans presque autant de tumulte.

Sweeney dit que Musk a volé plusieurs fois de l’aéroport international de Los Angeles à l’aéroport de Hawthorne, qui sont distants d’environ six miles (10 minutes de route). C’est beaucoup plus court que le vol d’environ 40 milles de Jenner de Camarillo, en Californie, à Van Nuys, en Californie.

“Je ne suis pas vraiment [surprised] les gens réagissent”, a déclaré Sweeney à CNBC Make It. “Il y a tellement de raisons pour lesquelles ils doivent être surpris. Le fait que [flights] sont même traçables, que c’est une célébrité et que c’est un vol rapide.”

Musk n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC Make Its.

Sweeney, un étudiant en deuxième année de l’Université de Floride centrale qui écrit également des logiciels pour UberJets, contrôle 30 comptes Twitter qui suivent les jets privés de milliardaires, de célébrités et d’oligarques russes. Son identifiant le plus populaire, @ElonJet, suit les mouvements de Musk – et est devenu viral en janvier après que Sweeney a décliné l’offre de Musk de supprimer le compte pour 5 000 $. Cette poignée compte désormais plus de 478 000 abonnés.

Les comptes, qui ont commencé à apparaître en juin 2020, publient automatiquement les coordonnées de vol à partir du code que Sweeney a écrit pour extraire des données de sites Web publics comme Échange ADS-Bqui affichent l’emplacement, l’altitude et la vitesse transmis par chaque aéronef sous réglementation fédérale.

Notamment, dit Sweeney, les données peuvent parfois être trompeuses. Les vols particulièrement courts peuvent souvent s’expliquer par une logique simple : le pilote dépose son passager dans un aéroport, puis gare l’avion dans un autre aéroport à proximité.

“Je crois [Jenner’s short flight] était pour garer l’avion à Camarillo, pendant qu’ils descendent à Van Nuys”, a tweeté Sweeney la semaine dernière. “Pareil pour Kim [Kardashian]. C’est probablement moins cher de garer l’avion à Camarillo.”

La star de la musique Drake, dont les déplacements sont également suivis sur @CelebJets, soutient la théorie de Sweeney. Dans un commentaire mardi sur une publication Instagram à propos des propres vols extra-courts de Drake, le rappeur a écrit: “Ce sont juste eux qui déplacent des avions vers l’aéroport où ils sont stockés pour quiconque s’intéresse à la logistique… personne ne prend ce vol.”

Les efforts de suivi des vols de Sweeney ont récemment été accusés de violer la vie privée des célébrités. Mais parce que son code s’appuie sur des données publiques, Sweeney reste antipathique. Il dit que toute personne motivée peut accéder aux informations, et les célébrités elles-mêmes n’hésitent généralement pas à publier des photos de leurs jets sur les réseaux sociaux.

“Les gens ont des avions privés, ils affichent toutes ces photos dessus”, dit Sweeney. “Ce n’est pas un secret.”

Pour l’instant, Sweeney dit que son activité secondaire reste assez passive – et peu lucrative. Il gagne quelques centaines de dollars chaque mois grâce aux revenus publicitaires et aux dons sur son site Web. Il dit qu’il envisage de rendre le projet plus rentable, en énumérant des idées telles que l’expansion de son site Web dans un suivi de vol de célébrités tout-en-un ou la recherche d’un moyen d’offrir des compensations de carbone pour certains des vols qu’il suit.

Ne vous attendez pas à des mises à jour majeures dans les mois à venir : Sweeney dit qu’il passe l’été à voyager et à travailler, et qu’il n’étendra pas son code – principalement en ajoutant plus de jets à son projet – jusqu’à ce qu’il revienne sur le campus cet automne.

“Le plus drôle, c’est que quand je suis de retour à l’école, j’ai l’impression d’en faire plus”, dit Sweeney. “Il y a moins de distractions.”

