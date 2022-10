Elon Musk a présenté son plan de paix ukrainien pro-Kremlin lors d’un sommet 10 jours avant de le tweeter, selon un rapport

Elon Musk (Gotham/Getty Images)

Elon Musk a discuté de son plan de paix pour l’Ukraine lors d’une réunion secrète de milliardaires, a rapporté le NYT.

Il a fallu encore 10 jours avant qu’il ne le tweete, à une énorme controverse.

Musk a été critiqué parce que le plan répétait les arguments russes sur la façon dont la guerre devrait se terminer.

Elon Musk a présenté son plan controversé pour la paix en Ukraine lors d’une réunion de dirigeants politiques et de milliardaires avant de le rendre public, Le New York Times a rapporté mercredi.

Selon le rapport, Musk, le fondateur de Tesla et l’homme le plus riche du monde, a fait ces commentaires lors d’un événement d’élite à Aspen, Colorado, en septembre appelé The Weekend.

Selon le rapport, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et l’ancien vice-président Al Gore étaient présents à l’événement, aux côtés d’autres dirigeants politiques et commerciaux.

Deux personnes qui ont assisté à l’événement et ont parlé sous couvert d’anonymat ont déclaré au Times que Musk avait décrit son plan lors d’une discussion sur scène avec David Rubenstein, un homme d’affaires milliardaire.

La proposition centrale est de céder une partie du territoire ukrainien à la Russie, une position que les dirigeants ukrainiens ont qualifiée d’inacceptable.

Dix jours plus tard, Musk a tweeté le plan, qui semblait nouveau à l’époque.

Il a suscité de vives critiques de l’Ukraine et des éloges du Kremlin.

Les critiques ont déclaré que le plan faisait écho aux points de discussion russes sur l’Ukraine. Ian Bremmer, politologue, a affirmé que Musk avait décrit avoir parlé au président russe Vladimir Poutine avant de publier la réclamation. Musk a ensuite nié cela.

Le rapport du Times indique que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rejoint la réunion d’Aspen par liaison vidéo et a été interrogé sur le plan de Musk, mais n’a pas fait de commentaire à ce sujet.

Musk a fourni, et en partie financé, le Système satellite Starlink vers l’Ukraine, permettant à son armée de rester connectée dans une zone de guerre.

Plus tôt en octobre, il a menacé de cesser de financer le service, mais a rapidement reculé.