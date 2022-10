Elon Musk a posté une vidéo de lui-même entrant dans le siège de Twitter avec un lavabo

Elon Musk a partagé une vidéo de lui portant un lavabo au siège de Twitter.

Le personnel de Twitter a été informé mercredi que le PDG de Tesla serait au bureau pendant la semaine.

Le milliardaire a jusqu’à vendredi à 17h00 HE pour conclure son contrat Twitter de 44 milliards de dollars ou faire face à un procès.

Mercredi, Elon Musk a publié une vidéo de lui-même entrant au siège social de Twitter à San Francisco avec ce qui semble être un lavabo de salle de bain.

La vidéo montre le milliardaire en train de rire et de parler à quelqu’un hors de vue de la caméra. Musk a légendé la vidéo: “Entrer dans le siège social de Twitter – laissez-le entrer!”

Plus tôt mercredi, la directrice du marketing et responsable du personnel de Twitter, Leslie Berland, a envoyé un e-mail informant les employés que Musk serait au bureau au cours de la semaine, a déclaré à Insider une source qui a reçu l’e-mail.

Salut l’équipe, Comme vous le verrez ou l’entendrez bientôt, Elon est au bureau de SF cette semaine pour rencontrer des gens, parcourir les couloirs et continuer à plonger dans le travail important que vous faites tous. Si vous êtes à SF et que vous le voyez, dites bonjour ! Pour tous les autres, ce n’est que le début de nombreuses réunions et conversations avec Elon, et vous aurez tous des nouvelles directement de lui vendredi.

Je serai bientôt au bureau de SF aussi, ravie de vous voir tous !

Musk a également changé sa biographie sur Twitter en “Chief Twit” mercredi. Plus tôt cette semaine, le PDG de Tesla a dit sur Twitter qu’il était de retour dans “une chambre d’amis / un canapé surfant chez un ami dans la Silicon Valley”.

Le milliardaire a jusqu’à vendredi pour conclure l’affaire. Plus tôt ce mois-ci, le juge du Delaware supervisant le procès a donné aux deux parties jusqu’à 17 h HE le 28 octobre accepter un nouvel accord ou l’affaire reprendra lors d’un procès de cinq jours en novembre.

Mardi, Bloomberg a rapporté que les banques en charge du financement par emprunt sont en train de signer les documents et Musk avait promis que l’accord serait conclu d’ici vendredi.