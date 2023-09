Elon Musk a plaidé auprès des développeurs de Cyberpunk 2077 pour Cameo

Joueurs OMS a poussé Elon Musk dans une poubelle Cyberpunk 2077 il l’a peut-être fait à la demande du milliardaire. C’est selon une brève partie de Biographie récente de Musk de Walter Isaacson qui décrivait Musk se frayant un chemin dans une session d’enregistrement vocal pendant le développement du jeu et exigeant une apparition.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

L’étrange rencontre aurait eu lieu alors que l’artiste Grimes, la mère de trois enfants des enfants de Musk, enregistrait sa voix off pour un personnage du jeu. Grimes affirme que Musk s’est présenté au studio avec une arme « vieille de deux cents ans » et a exigé pour être inclus. Le milliardaire affirme avoir déclaré aux développeurs qu’il était « armé mais pas dangereux ».

« Les gars du studio transpiraient », a déclaré Grimes à Isaacson.. Finalement, ils ont accepté, dit-elle.

Cette insistance de Musk a peut-être conduit à une quête secondaire dans laquelle le protagoniste principal accepte un travail de la célèbre chanteuse cyborg Lizzy Wizzy, exprimée par Grimes, pour surveiller son petit ami. qui, selon elle, pourrait la tromper. Le petit ami, dans l’histoire, est aussi le manager de Wizzy.

« Imaginez ceci : nous ne sommes jamais seuls, pas vraiment. Toujours entouré d’assistants, de représentants des relations publiques, de maquilleurs », explique Wizzy pendant la quête. « J’arrête de lui sourire pendant une milliseconde, ce sera partout dans toutes les feuilles de cris de cette ville… Des millions d’yeux sont braqués sur toi, constamment. »

Cyberpunk 2077 – Série de quêtes de Lizzy Wizzy (Grimes)

Les joueurs qui acceptent le poste se faufilent dans une boîte de nuit et piratent une caméra pour écouter une conversation entre le petit ami et une inconnue. Le joueur apprend que le petit ami ne triche pas, mais envisage plutôt de sauvegarder une version numérique de la conscience de Wizzy au cas où sa carrière se terminerait plus tôt que prévu. Maladroitement, les petits amis demandent s’il peut modifier la conscience numérique de Wizzy pour supprimer les « traits indésirables ».

Si le joueur décide de remettre un enregistrement de la conversation à Wizzy, elle décide pour retrouver et assassiner son petit ami, à l’insu du joueur. Wizzy rappelle ensuite quelques jours plus tard pour demander au joueur de la rencontrer dans un hôtel où il découvre le corps meurtri du petit ami. Lorsqu’on l’a poussé, elle prétend qu’elle je ne voulais pas tuer cet homme mais il fut envahi par la rage.

« Il vous arrive de vous réveiller au milieu de la nuit… sans savoir une seconde qui vous êtes », demande Wizzy. « Ou, je veux dire… tu as déjà eu l’impression que tu n’étais pas vraiment toi ? Le joueur est ensuite invité à attraper le personnage de Musk assassiné et à le jeter dans une chute à ordures. CD Projet Rouge, Cyberpunk 2077 développeur, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo

Isaacson, dans son livre, affirme que les implants cybernétiques fréquemment utilisés dans le jeu étaient une « version science-fiction » du type d’interfaces cerveau-ordinateur que Musk développe dans sa société Neuralink. Les joueurs du jeu peuvent utiliser la cybernétique pour pirater des ordinateurs et des armes, voir à travers les murs et analyser l’environnement à la recherche d’informations. L’utilisation prolongée des appareils, dans la tradition, conduit également à une condition appelée « cyberpsychosis » où les utilisateurs sont poussés à une folie violente. Le Neuralink de Musk a a aidé avec succès un singe à jouer au Pong.