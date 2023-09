Elon Musk a peut-être compromis la confidentialité des données sur Twitter

Quand Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars l’année dernière, il est devenu le manager d’une entreprise aux prises avec des problèmes de longue date de confidentialité des données avec le gouvernement américain.

Twitter fonctionnait depuis 2011 dans le cadre d’un décret de consentement avec la Federal Trade Commission des États-Unis, l’organisme de surveillance de la protection des consommateurs du gouvernement. en conformité.

Mais au moment où Musk tentait de racheter l’entreprise au printemps 2022, Twitter était déjà en train de régler de nouvelles accusations. Twitter a violé le premier décret de consentement et les conséquences comprenaient une amende importante – une sanction civile de 150 millions de dollars – et un ensemble d’exigences beaucoup plus strictes en vertu d’un deuxième décret de consentement.

Entre autres choses, le nouveau décret de consentement appelle Twitter à être extrêmement prudent avec les données privées des utilisateurs, à se soumettre à encore plus de tests internes et d’audits externes et à avancer très lentement lors de la publication de nouvelles fonctionnalités de collecte de données.

Au lieu de cela, peu après avoir pris ses fonctions en octobre 2022, Musk a licencié la majorité du personnel de Twitter (y compris de nombreuses personnes responsables de la confidentialité des données). dit aux ingénieurs pour « s’auto-certifier » sa conformité légale et a rapidement lancé de nouvelles fonctionnalités comme un service d’abonnement remanié.

Maintenant, un nouveau dossier juridique confirme que Musk est dans problème profond avec le gouvernement. Si Twitter violait un deuxième décret de consentement, les sanctions civiles pourraient être massives et le gouvernement imposerait sûrement à Musk des exigences encore plus strictes sur la manière de gérer l’entreprise.

L’affaire contre Twitter

En mars, les Républicains de la Chambre ont révélé que la FTC enquêtait une nouvelle fois sur Twitter, cette fois-ci au cours de la même période. licenciements massifs sous Musk – qualifiant l’enquête de motivée par des considérations politiques.

« Protéger la vie privée des consommateurs est exactement ce que la FTC est censée faire », avait alors déclaré un porte-parole de l’agence à la Chambre. « Il n’est pas surprenant que le personnel de carrière de la commission mène une enquête rigoureuse sur le respect par Twitter d’une ordonnance par consentement entrée en vigueur bien avant que M. Musk n’achète l’entreprise. »

En juillet, les avocats de Twitter – désormais appelé X Corp. – ont demandé à un tribunal fédéral de mettre fin au jugement de consentement régissant les pratiques de l’entreprise en matière de données, affirmant qu’elles étaient « entachées de parti pris ». Il a également demandé au juge d’empêcher la FTC de destituer Musk, écrivant qu’il « n’est pas et n’a jamais été partie à l’ordonnance par consentement ».

Le ministère américain de la Justice a saisi l’occasion non seulement pour réfuter l’argument de Twitter, mais aussi pour exposer clairement ses arguments contre l’entreprise. Dépositions avec cinq anciens employés de Twitter, le le gouvernement a écrit (pdf), a révélé un « environnement chaotique au sein de l’entreprise qui a soulevé de sérieuses questions quant à savoir si et comment Musk et d’autres dirigeants garantissaient le respect par X Corp. de l’ordonnance administrative de 2022 ».

Le gouvernement a également souligné combien il était difficile été d’amener les employés actuels à témoignerce qui constitue une preuve supplémentaire de leur accusation selon laquelle l’entreprise a laissé échapper la conformité sans disposer du personnel adéquat. « La FTC a dû concentrer ses dépositions antérieures sur d’anciens employés, car presque tous les employés identifiés comme personnes responsables de la confidentialité ou de la sécurité des données ont démissionné ou ont été licenciés avant que la FTC puisse leur parler. »

« Chaos en matière de respect de la vie privée »

Le dossier du ministère de la Justice prétend que Twitter était dans un « chaos en matière de respect de la vie privée » après la prise de contrôle de Musk, selon John Davisson, directeur des litiges à l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), une organisation à but non lucratif. « Les responsables ont quitté l’entreprise, les contrôles de sécurité ont été abandonnés, les produits ont été introduits ou radicalement modifiés sans aucune attention accordée à la confidentialité des utilisateurs », a déclaré Davisson. « La prise de décision erratique de Musk a mis à plusieurs reprises en danger la vie privée des utilisateurs et a clairement violé le décret de consentement de 2022. »

Les malheurs de Twitter en 2022 provenaient en grande partie d’une mauvaise utilisation données de téléphone portableprévu pour une authentification à deux facteurs, à des fins publicitaires.

Kathleen McGee, associée du cabinet d’avocats Lowenstein Sandler, a qualifié ce dépôt de « feuille de route » pour le futur procès du gouvernement contre Twitter, et a déclaré que le ministère de la Justice signale déjà que les manquements à la conformité causent « un préjudice réel aux consommateurs ». Dans une note de bas de page, le gouvernement a évoqué un cas où Actions Eli Lilly tanké après un compte se faisant passer pour la société pharmaceutique, et vérifié via le pay-to-play de X Service bleu Twitter, prétendait qu’il produisait de l’insuline sans insuline. Cela ne coûtait à l’imitateur que 8 dollars par mois pour faire des ravages sur les marchés boursiers.

Si le gouvernement estime que Twitter a violé le décret de consentement, il dispose de plusieurs options, ont déclaré Davisson et McGee à Quartz. Il peut négocier un troisième jugement de consentement et imposer une sanction civile encore plus lourde que les 150 millions de dollars que Twitter a accepté de payer en 2022, il peut poursuivre Twitter en justice et le débattre devant les tribunaux si l’entreprise n’accepte pas de régler, il pourrait imposer un tribunal indépendant. surveiller pour superviser la conformité de Twitter, ou cela pourrait limiter la manière dont Twitter gagne de l’argent grâce aux données des utilisateurs.

Dans des cas extrêmes, a ajouté McGee, la FTC a imposé une « injonction » contre des dirigeants individuels d’une entreprise – limitant ce qu’ils sont autorisés à faire – et les a rendus personnellement responsables selon les termes d’un accord de règlement. Elle a qualifié cela de spéculatif, mais a déclaré que c’était une voie possible s’ils découvrent une « tromperie active » de la part des dirigeants de Twitter.