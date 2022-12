Elon Musk a perdu le sondage Twitter, va-t-il quitter la tête de l’application Bluebird ?

C’est oui! Elon Musk a récemment demandé aux utilisateurs s’ils souhaitaient qu’il quitte la tête du site de micro-blogging. Comme le sondage a montré des résultats qui étaient principalement défavorables à Musk, il a été prédit qu’il perdrait définitivement le sondage. Et devine quoi! Plus de 57% du public s’est appuyé sur “oui”, laissant peu de place à Musk pour rassurer sa “propriété”. Le propriétaire de Twit est un sujet de discussion brûlant depuis le jour où il a acquis la plateforme de médias sociaux. Du licenciement d’une main-d’œuvre massive à l’apport de changements drastiques dans les politiques, Twitter a tout traversé. Cependant, ce n’est pas la fin et Musk l’a prouvé !

Le sondage mis en place par Musk le 19 décembre 2022 est terminé et les résultats semblent pencher vers les utilisateurs souhaitant qu’il “démissionne à la tête de Twitter”. Mais, la question se pose, “Va-t-il vraiment quitter la tête de l’application bluebird ?’ Peut-être que son tweet l’a dit. “Je respecterai les résultats de ce sondage”, a déclaré le propriétaire de Tesla après avoir demandé : “Dois-je quitter la tête de Twitter ?”

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage.— Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Non, il sera intéressant de savoir si Musk était sérieux au sujet de son sondage ou s’il a une autre astuce en tête pour continuer à jouer dans les deux sens sur sa plate-forme “possédée”. Récemment, il a demandé aux utilisateurs de Twitter de sonder si les journalistes, dont les comptes ont été suspendus en prétendant avoir été “doxxés” par eux, devraient récupérer leur accès. La plupart des utilisateurs ont dit “oui”, ce à quoi Musk a suivi.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que Musk écoutera la voix des gens dans cette affaire. Juste après la mise en ligne du sondage sur Twitter, Musk a suivi avec quelques tweets cryptiques alors que l’un d’eux lisait : “Ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins” tandis qu’un autre disait : “Comme le dit le proverbe, faites attention à ce que vous le souhaitez, comme vous pourriez l’obtenir.”

Même lorsqu’on lui a demandé si Musk avait déjà un PDG de nouvelles en tête, il a répondu: «Personne ne veut le travail qui peut réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur.

Les utilisateurs de Twitter spéculent toujours si cela deviendrait réel, comme l’un d’entre eux a écrit : « Faites-vous confiance à ces résultats de sondage ? tandis qu’un autre a fait remarquer: “L’idée que quelqu’un prenne des décisions sur une entreprise qu’il a achetée pour 44 milliards de dollars en lançant un sondage sur Twitter est étonnante.”

Faites-vous confiance à ces résultats de sondage ? — Steven Steele (@MrStevenSteele) 19 décembre 2022

Les internautes ont critiqué Musk pour avoir laissé une décision aussi importante entre les mains du public. “Si les chefs doivent se retirer en raison d’un concours de popularité, la plupart des chefs seraient absents lorsque les marchés sont mauvais.” Un autre commentaire ironique disait: “Imaginez si notre pays était dirigé de cette façon.”

Si les chefs doivent se retirer en raison d’un concours de popularité, la plupart des chefs seraient absents lorsque les marchés sont mauvais.— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) 19 décembre 2022

Imaginez si notre pays était dirigé de cette façon.— sheridan (@SheridanLeeB) 19 décembre 2022

Ce qui se passe ensuite dépend de Musk et de son “style” de faire des choses qui ont fait parler les utilisateurs de Twitter de “Twitter”. C’est peut-être ce que veut Musk, mais pour combien de temps ?

