Elon Musk a perdu 200 milliards de dollars en fortune personnelle et a empoché ce record du monde Guinness d’élite

Elon Musk est peut-être l’un des magnats des affaires les plus reconnus au monde aujourd’hui. Du propriétaire de Tesla au PDG de Twitter en passant par ses prises politiques controversées, il y a plusieurs choses pour lesquelles Musk est connu. Récemment, il est également devenu détenteur du record du monde Guinness. Le milliardaire a accumulé la plus grande perte de fortune personnelle au monde. Selon une estimation de Forbes, il a perdu près de 182 milliards de dollars depuis novembre 2021. Certaines sources suggèrent même que ce chiffre est d’environ 200 milliards de dollars. Quoi qu’il en soit, il a dépassé de loin le précédent record de perte de 58,6 milliards de dollars de l’investisseur technologique japonais Masayoshi Son.

Musk, dont la fortune est en grande partie liée aux actions de Tesla, a vu sa richesse passer à six lorsque la part du constructeur automobile a chuté de 65% en 2022. La baisse s’est accentuée à partir d’octobre, à la suite de la prise de contrôle éclair de Musk sur Twitter et de son comportement capricieux sur le site. Malgré la perte de dizaines de milliards de dollars, Musk reste la deuxième personne la plus riche du monde. Tesla reste également le constructeur automobile le plus précieux au monde.

La valeur nette fluctuante de Musk n’est pas une surprise puisque la valeur personnelle des milliardaires est plutôt plus volatile et variable. La raison en est que la majeure partie de la fortune des personnes les plus riches du monde se présente généralement sous la forme d’actions qu’elles possèdent et de leurs investissements. La valeur marchande de ces actions fluctuant, la richesse du propriétaire change également. Cette tendance est encore plus visible lorsqu’il s’agit de milliardaires “autodidactes” tels que Musk. Leur valeur nette est généralement dérivée presque entièrement de la valorisation boursière de l’entreprise (généralement une ou deux) dans laquelle ils sont impliqués. Si le cours de l’action de leur entreprise chute, leur valeur nette diminue également.

En 2000, la situation de Softbank, la société fondée par Son, était si volatile que sa valeur nette a augmenté de 5 milliards de dollars par jour. C’est probablement à cause de cette connaissance que Musk ne semble pas très inquiet pour sa richesse. On l’a vu s’amuser à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar à peu près au même moment où il perdait des milliards. Son a fait un retour chaleureux – et on attend la même chose de Musk.

