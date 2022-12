Elon Musk a perdu 132 milliards de dollars en 2022 après le crash de 68% de Tesla, mais il est toujours la 2e personne la plus riche du monde

Le PDG de Tesla, Elon Musk. (Justin Sullivan/Getty Images)

Elon Musk a vu plus de 130 milliards de dollars disparaître de sa valeur nette en 2022 alors que Tesla continue de chuter.

Malgré la baisse massive de la richesse, Musk reste la deuxième personne la plus riche du monde.

Tesla a chuté de 68 % depuis le début de l’année, les investisseurs craignant que Musk ne soit trop dispersé entre ses différentes entreprises commerciales.

Le dénouement de Tesla L’action a effacé 132 milliards de dollars de la valeur nette d’Elon Musk en 2022, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Malgré le déclin massif, la fortune de 139 milliards de dollars de Musk fait toujours de lui la deuxième personne la plus riche du monde, sur la base des données du 23 décembre.

Mais la destruction des richesses va s’aggraver sur la base de la séance de négociation de mardi pour les actions Tesla, car sa vente de près de 10% fera chuter environ 7 à 8 milliards de dollars de la valeur nette de Musk. Cela porterait sa destruction totale de richesse depuis le début de l’année à environ 140 milliards de dollars.

Le magnat du luxe Bernard Arnault, co-fondateur et PDG de LVMH, est 20 milliards de dollars plus riche que Musk et a repris sa place de personne la plus riche du monde. Pendant ce temps, l’Indien l’homme d’affaires Gautam Adani se classe au troisième rang de l’indice des milliardaires avec 110 milliards de dollars.

La valeur nette de Musk a culminé à un peu plus de 300 milliards de dollars plus tôt cette année. Mais une baisse de 68% depuis le début de l’année du stock de Tesla en a effacé une grande partie, comme de plus en plus d’investisseurs s’inquiètent de son engagement à diriger le constructeur de véhicules électriques tout en jonglant avec ses autres entreprises commerciales.

Depuis que Musk a finalisé son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre, les actions de Tesla a chuté de 50% contre une baisse de seulement 3% pour le Nasdaq 100. Musk a également vendu des milliards de dollars d’actions Tesla pour financer son acquisition de Twitter.

Parmi les autres facteurs qui nuisent à l’action Tesla, citons les craintes croissantes d’une récession économique en 2023, qui mettrait probablement un frein à la croissance des ventes de l’entreprise, et des taux d’intérêt plus élevés, qui rendent les actions de croissance comme Tesla moins attrayantes pour les investisseurs.

Selon Bloomberg, la participation de Musk dans SpaceX est désormais son atout le plus précieux, d’une valeur de 47 milliards de dollars. Pendant ce temps, la participation de Musk dans Tesla vaut environ 40 milliards de dollars, tandis que ses options sur Tesla valent 28 milliards de dollars supplémentaires, selon Bloomberg.

Le deuxième actif le plus précieux détenu par Musk est Twitter, qui, selon Bloomberg, vaut 20 milliards de dollars, soit environ la moitié du prix d’achat de Musk pour la société de médias sociaux. “Évidemment, moi-même et les autres investisseurs payons manifestement trop cher pour Twitter en ce moment”, Musk a déclaré en octobre.

Enfin, Bloomberg a attribué une valeur de 3,3 milliards de dollars à la participation de Musk dans The Boring Company.

Alors que la baisse des actions de Tesla a effacé la plus grande partie de la valeur nette de Musk, elle a créé des fortunes pour ceux qui parient contre l’entreprise. Selon S3, Tesla est le short le plus rentable de 2022, générant des profits de 15 milliards de dollars pour les vendeurs à découvert.