Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, est connu pour essayer de manipuler les tendances du marché boursier et de la crypto-monnaie, le tout avec un tweet. Parfois, les tweets ont juste des mèmes. Mercredi, Musk a poursuivi cette longue tradition de publication d’un mème, pour ajouter à ce que l’Internet a désormais appelé « l’effet Musk ». Le mème publié par Musk contenait quelques images de la série Harry Potter. La photo montrait une scène de « Harry Potter à l’école des sorciers ». Dans la scène, Harry est vu devant le miroir magique d’Erised dans un couloir sombre avec le professeur Albus Dumbledore. Dumbledore dit à Harry : « Cela ne nous montre ni plus ni moins que le désir le plus profond et le plus désespéré de nos cœurs. »

Dans la scène originale, Harry a vu ses parents se tenir dans le miroir, cependant, dans le mème de Musk, Harry est vu en train de regarder un graphique à barres en constante augmentation.

Le mème semble être une référence à peine voilée à sa crypto-monnaie préférée, Dogecoin, qui a connu une hausse et une baisse depuis le début de cette année. L’augmentation constante du graphique à barres pourrait être le « désir le plus profond » de Musk de voir la valeur de Dogecoin augmenter.

Dès que le tweet de Musk a été publié, les utilisateurs de Twitter ont commencé à inonder les commentaires avec leurs propres mèmes.

Gardant à l’esprit l’influence de Musk, un utilisateur a également partagé un graphique pour observer l’impact de ce tweet sur le marché Bitcoin.

On peut supposer sans risque que le PDG de Tesla continuera d’influencer le marché de la crypto, soit avec ses mèmes, soit avec ses tweets. Dogecoin a commencé comme une blague. Au cours des premiers mois de 2021, la blague semblait s’être retournée contre ceux qui ne prenaient pas au sérieux la crypto-monnaie meme. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant les 10 cents pour la première fois. Le rassemblement a conduit à des poussées occasionnelles, résultat d’un mouvement semi-ironique impliquant des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un cent. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur rythme de croisière, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de redescendre à 2,5 cents. La pièce a passé ces derniers mois dans la fourchette de trois à sept cents.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici