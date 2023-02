Elon Musk a licencié un employé qui lui a parlé de sa baisse de popularité sur Twitter

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter, la plate-forme de médias sociaux a connu de nombreux changements. L’un de ces changements est le nombre de “vues”. Il semble que cette nouvelle fonctionnalité ait été une épée à double tranchant pour le nouveau PDG de la plateforme. The Platformer a rapporté que Musk était préoccupé par le nombre de personnes qui consultaient ses tweets. Il a verrouillé son identifiant Twitter et l’a rendu privé pendant une journée. La raison derrière cela était de vérifier si cela pourrait augmenter la taille de son public. Cela est venu après que Musk ait reçu plusieurs plaintes d’utilisateurs selon lesquelles les récents changements apportés à Twitter avaient réduit sa portée. Le patron de Twitter n’a pas reçu de bon résultat après sa petite expérience.

Elon Musk a convoqué mardi un groupe d’ingénieurs et de conseillers au siège de Twitter. Il cherchait des réponses sur les raisons pour lesquelles ses numéros de fiançailles n’allaient pas bien. Il leur aurait demandé que malgré ses 100 millions d’abonnés, il n’obtenait que “des dizaines de milliers d’impressions”.

Naturellement, il appartenait aux deux ingénieurs principaux restants de proposer une explication possible. L’un d’eux a offert ses deux morceaux mais Elon Musk ne l’a pas pris aussi bien qu’il aurait pu s’y attendre. L’ingénieur principal a mentionné qu’il y a une baisse de popularité depuis qu’il a repris Twitter.

Cela a été étayé par les données internes de Twitter concernant l’engagement avec son compte et le graphique Google Trends. On lui a montré qu’Elon Musk était au “sommet” de sa popularité dans les classements de recherche, en avril dernier. Il a même eu un score de “100”. L’image d’aujourd’hui était autre chose. Le milliardaire a un score de neuf. De plus, il n’a pas été restreint artificiellement.

Non seulement il a fini par licencier l’employé, mais il a demandé aux autres de savoir combien de fois chacun de ses tweets est recommandé.

Pendant ce temps, Elon Musk a partagé les réalisations récentes de son entreprise de fabrication de satellites et de fusées. Un prototype du véhicule géant de SpaceX Starship a passé avec succès un test de “feu statique” le 9 février (10 février en Inde). Le test visait à tirer les 33 moteurs Raptor du prototype de premier étage du Starship, Booster. Il a vu 31 des 33 moteurs en cours d’allumage. Le Booster a maintenu ses moteurs allumés pendant plusieurs secondes et a déclenché une énorme tempête de poussière. Il est également sorti du nuage de poussière indemne, ce qui est une autre réalisation majeure. Le test a été effectué dans les installations Starbase de SpaceX dans le sud du Texas.

