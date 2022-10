Elon Musk a licencié les dirigeants de Twitter “pour cause” – pour éviter de leur payer 2,2 milliards de rands

Elon Musk a licencié les principaux dirigeants de Twitter “pour un motif valable” pour éviter les indemnités de départ, a rapporté The Information.

Il a limogé jeudi le PDG Parag Agrawal et trois autres dirigeants alors qu’il terminait son rachat.

Les dirigeants sont en ligne pour recevoir jusqu’à 122 millions de dollars – environ 2,2 milliards de rands – en paiements, ont déclaré les chercheurs d’Equilar à Reuters.

Elon Musk a licencié les principaux dirigeants de Twitter “pour un motif valable” dans le but d’éviter de lourdes indemnités de départ à la suite de son rachat de Twitter, a rapporté samedi The Information.

Musc enlevé Le PDG de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, le directeur juridique Vijaya Gadde et l’avocat général Sean Edgett jeudi après conclure son accord de 44 milliards de dollars.

Une personne connaissant le sujet dit L’information que Musk a licencié les dirigeants “pour un motif valable” pour essayer d’éviter les indemnités de départ et les attributions d’actions non acquises, suggérant qu’il avait une justification pour leur licenciement. Deux personnes connaissant le sujet a déclaré au New York Times les dirigeants envisageaient maintenant leurs options.

Les anciens cadres étaient en ligne pour des paiements totalisant près de 90 millions de dollars, avec Agrawal fixé à 38,7 millions de dollars, en grande partie en raison des actions acquises depuis son départ. La société de recherche Equilar a déclaré à Reuters les paiements pourrait aller jusqu’à 122 millions de dollarsl’équivalent de 2,2 milliards de rands.

Le directeur de recherche d’Equilar, Courtney Yu, a déclaré à Reuters vendredi que les dirigeants “devraient recevoir ces paiements à moins qu’Elon Musk n’ait un motif de licenciement, le motif dans ces cas étant généralement qu’ils ont enfreint la loi ou violé la politique de l’entreprise”.

Musk a fustigé à plusieurs reprises les opérations de Twitter et leurs dirigeants dans les mois précédant la conclusion de son accord sur le nombre de faux comptes. Sa relation avec Agrawal en particulier s’est rapidement détériorée, avec la paire échange des coups sur Twitter et par SMS.

Le PDG de Tesla n’a pas perdu de temps pour réformer Twitter. Insider a rapporté samedi que les chefs d’équipe et les VP avaient commencé à dresser des listes de qui garder sur la base des évaluations de performance.

Le nouveau propriétaire de Twitter, qui est se nommer PDG sur les dossiers internes de l’entreprisepar Insider, a également dû démentir les informations selon lesquelles il prévoyait de licencier 75 % de la main-d’œuvre.

Musk devrait licencier plus rapidement en raison de la date limite du 1er novembre, date à laquelle les employés doivent recevoir des attributions d’actions dans le cadre de leur rémunération, par le New York Times. Il s’agit d’une part importante de la rémunération de la plupart des employés de Twitter, a rapporté le journal.