Elon Musk a hué chaleureusement lors d’une apparition surprise au spectacle de Dave Chappelle – National

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a été invité sur scène par le comédien Dave Chappelle lors de son spectacle au stade de San Francisco dimanche soir – et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Chappelle se produisait au Chase Center de San Francisco, par coïncidence également la ville natale du siège social de Twitter, lorsqu’il a annoncé de manière inattendue vers la fin de son set : “Mesdames et messieurs, faites du bruit pour l’homme le plus riche du monde.” Et ils ont fait du bruit.

Au début, la réaction du public a été mitigée, avec des acclamations et des huées, mais bientôt les moqueries ont dépassé le stade bondé, selon des vidéos publiées sur Twitter et YouTube.

« Vous ne vous attendiez pas à ça, n’est-ce pas ? dit Musk maladroit à Chappelle.

L’histoire continue sous la publicité

Le PDG de Twitter, qui a été réprimandé pour avoir licencié la moitié du personnel de la plate-forme et révisé ses politiques de modération, n’a pas eu grand-chose à dire sur scène et a surtout fait les cent pas.

“On dirait que certaines de ces personnes que vous avez virées sont dans le public”, a plaisanté Chappelle alors que les huées continuaient.

Chappelle a ensuite lancé un coup à son propre public en disant: “Tous ces gens qui huent, et je ne fais que souligner l’évidence, vous avez des sièges terribles.”

UN utilisateur Twitter qui a posté une vidéo de l’événement gênant a écrit: «La réponse à Elon parle évidemment d’elle-même, mais @DaveChappelle vient de déchirer carrément« les pauvres »au niveau supérieur qui ont littéralement payé de l’argent pour venir le voir jouer peut être la partie la plus troublante de cela. Assez grossier.

Les téléphones n’étaient pas autorisés dans la salle, mais au moins une personne a filmé l’incident. La vidéo originale publiée sur Twitter a été supprimée et le compte a été suspendu ou supprimé. Il a depuis été re-téléchargé sur YouTube et par d’autres comptes Twitter. (Un enregistrement bootleg peut être vu ci-dessous – notez qu’il y a un langage grossier dans le clip.)

L’utilisateur de Twitter James Yu a déclaré qu’il était au spectacle et a tweeté à propos de la rencontre : « Un bon 80 % des huées du stade. 18 000 personnes. et il se dessèche. Comme se transforme absolument en épi de maïs.

L’histoire continue sous la publicité

“Dave lui a donné tant d’occasions de parler, mais il a juste mis les mains dans ses poches”, a écrit Yu.

Yu s’est demandé pourquoi Musk serait même apparu sur scène avec Chappelle pour commencer, en écrivant: «Ma seule lecture est qu’il pensait que ce serait un lay-up. Ppl se sentant bien après l’ensemble de la chapelle. Terrain à domicile de SF.

À la fin de la nuit, Yu dit qu’il “se sentait vraiment mal” pour Musk à cause de l’embarras.

Était au spectacle de Dave Chapelle à SF ce soir et qui vient mais Elon Musk! Un bon 80% des huées du stade. 18 000 personnes. et il se dessèche. Comme se transforme absolument en épi de maïs. “Qu’est-ce que je devrais dire??” Il dit Dave essaie de sauver la situation mais en vain — james yu (@jamesjyu) 12 décembre 2022

Musk a répondu aux bouffonneries de dimanche soir en répondant à un tweet lundi.

Musk avait déjà tweeté une blague transphobe disant que ses pronoms étaient “Prosecute/Fauci” et avait répondu à son propre tweet que “La vérité résonne”.

L’histoire continue sous la publicité

Un utilisateur de Twitter a répondu: “Il en va de même pour une foule pleine de huées.”

Musk s’est défendu en écrivant: “Techniquement, c’était 90% d’acclamations et 10% de huées.”

Techniquement, c’était 90% d’acclamations & 10% de huées (sauf pendant les périodes calmes), mais, quand même, ça fait beaucoup de huées, ce qui est une première pour moi dans la vraie vie (fréquent sur Twitter). C’est presque comme si j’avais offensé les gauchistes déséquilibrés de SF… mais nahhh. – Elon Musk (@elonmusk) 12 décembre 2022

(Chappelle lui-même a également été critiqué pour avoir fait des blagues transphobes lors de ses émissions comiques.)

Selon des vidéos publiées en ligne, Chappelle ferait une blague et le public applaudirait et rirait, mais quand Musk parlerait, les huées le noieraient.

L’histoire continue sous la publicité

« Dave, que dois-je dire ? » Musk a dit à un moment donné, frustré par le chahut.

« Ne dis rien. Cela ne fera que gâcher le moment », a déclaré Chappelle. « Entends-tu ce son, Elon ? C’est le bruit des troubles civils en cours. J’ai hâte de voir quel magasin vous décimerez ensuite, m———-r. Tu fermes le f-k.

Chappelle a rapidement conclu le set en disant: “Huer n’est pas la meilleure chose que vous puissiez faire. Je souhaite à tous dans cet auditorium la joie de se sentir libre et que votre quête du bonheur vous libère. Amen », a-t-il conclu.

@Elon Musk Je viens de me faire huer comme je n’en ai jamais entendu sur scène avec @davechapelle et @chrisrock. Il n’a pas pu faire passer un mot, la foule a hué pendant 10 minutes. Pas favorisé sur son propre terrain. Il avait l’air abasourdi, ne devait pas avoir assez de retour IRL. – Ilana Stern (@Ilana_Stern) 12 décembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Le Twitter de Musk a récemment fait l’objet d’une enquête de la ville de San Francisco suite à des informations selon lesquelles l’entreprise aurait installé des chambres illégales à son siège social. On suppose que les lits étaient destinés aux autres membres du personnel “hardcore” pour dormir la nuit dans le bureau afin de construire la vision de Musk de “Twitter 2.0”.

Le département d’inspection des bâtiments de San Francisco cherche à inspecter le siège social au 1355 Market St. pour détecter d’éventuelles violations du code.