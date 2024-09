Elon Musk « a hâte » de faire partie de l’équipe de Trump — RT World News

L’ancien président américain envisage d’impliquer d’éminents dirigeants d’entreprises dans l’audit des agences fédérales, rapporte le Washington Post

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a déclaré qu’il était impatient de rejoindre l’équipe de Donald Trump s’il remportait l’élection présidentielle de novembre. Selon le Washington Post, Trump envisagerait de créer une commission spéciale pour examiner le travail des agences fédérales et envisagerait de confier à Musk un rôle au sein de cette équipe.

Le quotidien a rapporté lundi que l’ancien président et son équipe avaient discuté de cette initiative à huis clos ces dernières semaines. La commission serait dirigée par d’éminents dirigeants d’entreprises, dont la tâche serait de « passer au peigne fin les livres du gouvernement pour identifier des milliers de programmes à supprimer », selon le Washington Post.

Bien que Trump ait précédemment rejeté l’idée d’avoir Musk dans son cabinet en raison de son empire commercial tentaculaire, il a déclaré que le magnat de la technologie était un « Un gars très intelligent » et pourrait être un consultant utile pour le gouvernement fédéral et fournir « quelques très bonnes idées. »

Trump a également félicité Musk pour les mesures de réduction des coûts qu’il a mises en œuvre après l’acquisition de Twitter (maintenant X) en 2022. Après le rachat, Musk a tristement célèbre le licenciement de quelque 6 000 travailleurs, soit près de 80 % des effectifs de la plateforme.

En réponse aux affirmations du Washington Post selon lesquelles il était considéré pour la commission d’audit, Musk a écrit sur X mardi qu’il « J’ai hâte. »

« Il y a beaucoup de gaspillage et de réglementations inutiles au sein du gouvernement qui doivent disparaître », a déclaré le milliardaire.















Musk avait déjà écrit qu’il était « pleinement » soutenir Trump lors des prochaines élections et qu’il est «prêt à servir» sous l’ancien président s’il obtient un second mandat. Dans un post sur X le mois dernier, le milliardaire a également partagé une image générée par l’IA de lui-même debout derrière un pupitre étiqueté « Department of Government Efficiency » avec l’acronyme DOGE, faisant référence à la crypto-monnaie DOGE basée sur les mèmes, que Musk a personnellement soutenue dans le passé.

La semaine dernière, Musk a également averti que les États-Unis étaient sur une « La voie rapide vers la faillite » En raison des dépenses excessives du gouvernement, il a déclaré que cela provoquait une inflation galopante dans le pays. Le milliardaire a également partagé une prévision suggérant que le déficit budgétaire américain pourrait augmenter de 1,8 billion de dollars à près de 16,3 billions de dollars au cours des dix prochaines années au rythme actuel des dépenses.