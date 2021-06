Elon Musk a fouillé chez Bitcoin Maxis avec une blague «ampoule» mais la crypto-monnaie a toujours augmenté

Elon Musk, Tesla Boss, PDG de SpaceX, affiche de mème en série et arnaqueur Dogecoin à temps partiel viennent de fouiller les passionnés de Bitcoin. Ou plus précisément, les passionnés de crypto-monnaie qui ne croient qu’à la supériorité du Bitcoin. Elon Musk, qui n’arrive pas à se décider sur Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a décidé de mettre de l’huile sur le feu. En mai, des mois après avoir déclaré que la société de véhicules électriques Tesla avait annoncé qu’elle accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures, Musk a fait marche arrière, affirmant qu’il avait décidé que l’exploitation minière de Bitcoin n’était pas «propre» et qu’il ne voulait pas que sa décision prenne une décision coût environnemental. Un mois plus tard, en juin, Musk est revenu sur ce commentaire, avec un léger ajustement. Musk a annoncé que le constructeur de voitures électriques reprendra l’autorisation des transactions en bitcoins lorsque les mineurs qui vérifient les transactions utiliseront davantage d’énergie renouvelable.

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin », avait-il déclaré.

Vendredi, Musk a publié un tweet sarcastique sur Bitcoin maxis – très peu conforme à ses sentiments antérieurs à propos de Bitcoin. Utilisant la blague classique « combien (insérer une personne ou une chose) faut-il pour réparer une ampoule », il a tweeté: « Combien de maxis Bitcoin faut-il pour visser une ampoule? »

Puis il l’a soutenu avec sa propre réponse.

« Ce n’est pas drôle! » – Bitcoin maxis – Elon Musk (@elonmusk) 25 juin 2021

Les maximalistes de Bitcoin ou «maxis» en argot crypto sont des passionnés qui croient que Bitcoin, qui est la plus grande crypto-monnaie au monde, est le seul actif numérique qui sera nécessaire à l’avenir. Maxis pense que toutes les autres monnaies numériques sont inférieures au Bitcoin. L’idéologie maximaliste considère que les autres crypto-monnaies ne sont pas conformes aux idéaux établis par le pseudonyme Satoshi Nakamoto, qui a créé Bitcoin en 2009, comme en témoigne un article intitulé «Le réseau Bitcoin P2P» de la Fondation Bitcoin. Les maximalistes de Bitcoin pensent également que ces autres crypto-monnaies, appelées altcoins, sont inutiles et inférieures.

Malgré la fouille de Musk, le prix de la devise a bondi au-delà de 35 000 $ vendredi. La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de près de 9% en une journée, pour atteindre 35 233 $ à 08h10 IST le 25 juin sur l’indice coinmarketcap.com. Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois cette semaine depuis janvier.

Tesla a révélé en février qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et prévoyait de l’accepter comme moyen de paiement. Cette annonce a ajouté de la légitimité à la crypto-monnaie en tant que forme de paiement et d’investissement de plus en plus acceptable, en particulier de la part d’un membre important du S&P 500 avec un PDG de haut niveau qui compte de nombreux adeptes parmi les investisseurs de détail et le grand public. Le site Web de Tesla avait également une page d’assistance dédiée à Bitcoin, notant que Bitcoin était la seule crypto-monnaie acceptée par Tesla dans le continent américain.

Bitcoin, cependant, n’est pas la seule crypto-monnaie à traiter avec Musk – Dogecoin est son préféré depuis un certain temps maintenant.

Elon Musk, PDG de Tesla, patron de SpaceX et défenseur de Dogecoin, a mentionné dans une récente interview lors d’une signature publique que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il déclare : « Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Alors la question est de savoir qui va gagner ? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré.

Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devienne la vraie monnaie. »

Dans la vidéo, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

Les passionnés de crypto, cependant, ont cessé d’apprécier les tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Ce n’est pas la première fois que Musk fait cela, ni même la deuxième ou la troisième fois. Chaque fois que Musk mentionne la crypto-monnaie, une flambée (souvent à la suite d’une éventuelle chute) se produit dans les prix de la crypto-monnaie. Les détectives d’Internet ont plus que simplement corrélé le phénomène, ils l’ont même baptisé : « L’effet Musk. » Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens le blâmant uniquement pour l’augmentation ou la baisse prix, disant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk: $ StopElon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici