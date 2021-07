Elon Musk a fini de témoigner dans le procès SolarCity

Elon Musk, PDG de Tesla Inc., arrive au tribunal lors du procès SolarCity à Wilmington, Delaware, États-Unis, le mardi 13 juillet 2021.

WILMINGTON, Del. — Le PDG de Tesla, Elon Musk, a conclu son témoignage devant le tribunal du Delaware mardi après-midi, après avoir passé environ 9 heures à défendre l’acquisition de SolarCity par son entreprise en 2016 pour 2,6 milliards de dollars.

Les actionnaires ont poursuivi Musk, alléguant que l’acquisition par Tesla de l’installateur d’énergie solaire équivalait à un plan de sauvetage poussé par Musk, qui était président du conseil d’administration des deux entreprises simultanément. Les actionnaires allèguent également que Musk contrôlait le conseil d’administration de Tesla, même s’il semblait se récuser de certaines négociations concernant SolarCity.

Si Musk perd le procès, il pourrait devoir payer plus de 2 milliards de dollars. Dans ce cas, connu sous le nom d’action dérivée des actionnaires, la poursuite est déposée par des investisseurs au nom d’une société plutôt que par des particuliers ou des fonds. Si les plaignants gagnent, le produit peut aller à Tesla et non aux parties prenantes qui ont intenté la poursuite.

Juste après le début de l’interrogatoire mardi, l’avocat des plaignants, Randy Baron, a tenté de brosser un tableau de Musk allant à plusieurs reprises dans le dos du conseil d’administration pour conclure un accord entre les deux sociétés. Musk, quant à lui, a insisté sur le fait que toutes les communications qu’il avait autour de l’accord avant la discussion du conseil d’administration visaient à fournir une image complète.

« Cela fait partie du processus du conseil d’administration, s’assurer que le conseil dispose d’informations exactes », a déclaré Musk, une fois de plus vêtu d’un costume noir, d’une chemise blanche et d’une cravate noire.

Musk a également nié l’affirmation de Baron selon laquelle il avait fixé le prix pour Tesla d’acquérir le SolarCity. Baron a souligné les notes prises par un conseiller financier qui montraient que Musk avait suggéré au conseil d’administration d’offrir 28,50 $ par action pour la société. Le conseil a ensuite opté pour une fourchette de 26,50 $ à 28,50 $. Musk a nié avoir fixé la fourchette parce qu’il a suggéré ce qu’il considérait comme un taux standard, et que le conseil a suggéré une fourchette, ce qu’il n’a pas fait.

Baron a terminé son contre-interrogatoire vers 12 h 45, l’avocat de Musk, Evan Chesler, a ensuite redirigé les questions, essayant de choisir parmi les questions de Baron et de permettre à l’exécutif de fournir plus de contexte.

Le vice-chancelier Joseph Slight, qui tranchera l’affaire, a ensuite posé des questions sur le calendrier de l’accord et sur l’importance d’un produit solaire intégré.

« D’après ce que je comprends, l’une des affirmations dans l’affaire est que le moment de cette acquisition n’avait pas de sens pour Tesla », a déclaré Slight, soulignant les problèmes liés au modèle X. Musk a déclaré les problèmes en cours, ce qui a entraîné le déclin du conseil pour poursuivre une acquisition de SolarCity au début de 2016, ont été résolus à la mi-2016. Musk a déclaré que cela permettait de se sentir à l’aise pour aller de l’avant avec une acquisition.

L’horaire de la journée a été légèrement modifié après avoir été contraint de prendre une pause inattendue car un membre de l’avocat des plaignants a vomi dans la pièce.