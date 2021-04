L’amour d’Elon Musk pour les crypto-monnaies reste invaincu. Le chef de Tesla, qui n’a cessé de rallier le soutien du bitcoin et du dogecoin, a publié samedi une question plutôt existentielle sur son coin Internet préféré: Twitter. Gardant les choses simples et droites, Musk est allé sur le site de micro-blogging et a demandé: « Qu’est-ce que le futur hodl? » Remarquez la faute de frappe? Elon Musk a-t-il fait un boo-boo? Beaucoup sur la plate-forme qui suivent la tête de SpaceX se sont grattés la tête .

D’autres ont proposé de transmettre le dictionnaire à M. Musk.

Est-ce que hodl est une nouvelle crypto ou quelque chose comme ça – Amanda Rose (@ amandagolf59) 24 avril 2021

« HODL est un terme dérivé d’une faute d’orthographe de » hold « qui fait référence à des stratégies d’achat et de conservation dans le contexte du bitcoin et d’autres crypto-monnaies, » investopedia États.

Ceux qui savaient ne tardèrent pas à purifier l’air sous les mentions de Musk.

Pour quiconque ne le sait pas, «HODL» ne signifie pas en fait «Hold On for Dear Life». C’était un message BitcoinTalk mal orthographié en 2013 qui est devenu le #Bitcoin meme. pic.twitter.com/u4EThZDkjW– Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 24 avril 2021

Un tweet de Musk qui ne présente pas de mèmes? Pas possible.

Musk qui a régulièrement tweeté à propos de Dogecoin, la crypto-monnaie mème pendant un certain temps, a conduit au sommet historique de 0,065448 $, en hausse d’environ 35% par rapport à son creux de 24 heures de 0,048356 $, selon CoinDesk début février. Le prix de la crypto-monnaie a ensuite chuté à nouveau avant de remonter à environ 25% de gain. La pièce numérique sur le thème de Shiba Inu avait ensuite dépassé les 8 cents pour la première fois, une semaine à peine après avoir chuté à 2,5 cents et déclenché un tollé sur Reddit.

Musk avait déclaré qu’il soutenait les principaux détenteurs de la monnaie numérique basée sur les mèmes Dogecoin en vendant la plupart de leurs pièces, ajoutant qu’il estimait que trop de concentration dans Dogecoin était le «vrai problème».

«Si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, cela bénéficiera de mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème à mon avis « , a-t-il déclaré dans un tweet. Mais ce n’était pas tout – il a proposé de payer » le dollar réel « pour cela.

Musk avait publié en février un sondage sur Twitter, demandant à ses 45,8 millions d’abonnés de choisir «la future monnaie de la Terre».

Il a donné deux options: «Dogecoin au Moooonn» ou «Tous les autres crypto combinés».

Le sondage a abouti à 71,3% des 2,4 millions d’électeurs affirmant que «Dogecoin to the Moooonn» serait l’avenir de la monnaie.

