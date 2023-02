Elon Musk a fait don de 1,9 milliard de dollars d’actions Tesla à une association caritative l’année dernière

New York

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a donné 11,5 millions d’actions de sa participation dans le constructeur automobile électrique à un organisme de bienfaisance non divulgué l’année dernière, des actions d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars au moment où elles ont été données.

Le don ferait de lui le deuxième plus grand donateur caritatif en 2022, selon un classement de la Chronique de la philanthropie, qui a été compilé avant le dépôt de Musk. Le classement du Chronicle classe Bill Gates au premier rang avec 5,1 milliards de dollars de dons, suivi de Michael Bloomberg avec 1,7 milliard de dollars.

La valeur nette de Musk à la fin de 2022 s’élevait à 137 milliards de dollars, selon le tracker milliardaire en temps réel de Forbes, de sorte que les 1,9 milliard de dollars représentaient environ 1,4 % de sa valeur nette à l’époque.

Les dons de Musk en 2022 sont en baisse par rapport à la valeur estimée de ses dons déclarés pour 2021, lorsqu’il a déclaré qu’il avait donné 5 millions d’actions Tesla (TSLA), alors d’une valeur estimée à 5,7 milliards de dollars, à la fin de cette année. Un fractionnement d’actions Tesla (TSLA) à raison de trois pour un en août de l’année dernière signifie que le nombre d’actions qu’il a données en 2021 était également supérieur de 30 % à ses dons de 2022, sur une base ajustée en fonction de la répartition.

Les dons de Musk en 2021 étaient également à un organisme de bienfaisance non divulgué. Ils sont venus à un moment où il avait été mis au défi par David Beasley, le directeur du programme alimentaire des Nations Unies, de faire un don de 6 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde. Beasley avait déclaré qu’un don de cette taille pourrait nourrir plus de 40 millions de personnes dans 43 pays qui sont “au bord de la famine”. Musk a répondu sur Twitter à ce moment-là si le Programme alimentaire mondial “peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde, je vendrai des actions Tesla tout de suite et je le ferai”.

Le don d’actions Tesla de Musk en 2021 est intervenu peu de temps après cet échange, mais il n’y a jamais eu de confirmation quant à la destination des actions.

Le don d’actions le plus récent représentait 1,6 % de la participation de Musk dans la société à la fin de l’année dernière, compte tenu à la fois des actions qu’il détenait et des options acquises qu’il détient pour acheter des actions supplémentaires.

Depuis la fin de l’année, il avait acquis 25,3 millions d’options supplémentaires lorsque la société avait atteint certains objectifs financiers, une subvention que la société avait déjà annoncée était probable. Alors Musk a fait le don en sachant qu’il recevrait bientôt des options pour acheter deux fois plus d’actions à un prix nominal.

Musk a vendu une bien plus grande partie de sa participation dans Tesla au cours des 18 derniers mois qu’il n’en a donné. Il a d’abord vendu pour 16,4 milliards de dollars d’actions Tesla en 2021, la plupart devant payer une importante facture d’impôt sur le revenu à laquelle il a dû faire face pour avoir exercé des options en 2021 avant leur expiration. Puis, en 2022, il a vendu pour 22,9 milliards de dollars d’actions Tesla alors qu’il levait des fonds pour son achat de Twitter.

Les actions Tesla ont connu leur pire année jamais enregistrée en 2022, perdant 65 % de leur valeur. La baisse du cours de l’action l’a fait perdre sa position de personne la plus riche du monde. Mais après un début d’année difficile, ils ont bien rebondi en 2023, augmentant de 70 % depuis le début de l’année. Compte tenu du cours de clôture de mardi, les 11,5 millions d’actions que Musk a données l’année dernière valent 2,4 milliards de dollars.

Musk est désormais la deuxième personne la plus riche de la planète, derrière Bernard Arnault, le président du géant français du luxe LVMH, selon une estimation du tracker milliardaire en temps réel de Forbes, avec une valeur nette d’environ 196,5 milliards de dollars.

Le ménage américain typique a une valeur nette d’environ 121 700 $, selon l’estimation la plus récente de la Réserve fédérale. Ainsi, la valeur actuelle de 2,4 milliards de dollars des dons de Musk l’année dernière, par rapport à sa valeur nette actuelle, équivaut à ce qu’une famille typique donne 1 500 dollars, soit un peu moins de 30 dollars par semaine.