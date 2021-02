Quand un mème cesse-t-il d’être juste un mème? Quand l’homme le plus riche du monde découvre efficacement comment influencer les gens pour qu’ils vendent leur stock d’une monnaie-meme.

Elon Musk, PDG de Tesla et patron de SpaceX, est cet homme. Le mème-crypto-monnaie est Dogecoin.

Le milliardaire a déclaré dimanche qu’il soutenait les principaux détenteurs de la monnaie numérique basée sur les mèmes Dogecoin en vendant la plupart de leurs pièces, ajoutant qu’il estimait que trop de concentration dans Dogecoin était le «vrai problème».

« Si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, cela obtiendra mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème à mon avis », a-t-il déclaré dans un tweet.

Si les principaux détenteurs de Dogecoin vendent la plupart de leurs pièces, cela bénéficiera de mon soutien total. Trop de concentration est le seul vrai problème imo. – Elon Musk (@elonmusk) 14 février 2021

Mais ce n’était pas tout – il a proposé de payer «un dollar réel» pour cela.

Je paierai littéralement des dollars s’ils annulent simplement leurs comptes – Elon Musk (@elonmusk) 15 février 2021

Partisan bien connu des crypto-monnaies, Musk a régulièrement pesé sur la récente frénésie des investissements de détail, faisant grimper les prix de Dogecoin et des actions de la chaîne de jeux vidéo américaine GameStop. La société de véhicules électriques de Musk, Tesla Inc, a révélé le 8 février qu’elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoin crypto-monnaie et l’accepterait bientôt comme mode de paiement pour les voitures.

Et cela peut avoir fonctionné. Selon Interne du milieu des affaires, Quelques minutes après le tweet de Musk, Dogecoin a fortement augmenté de 9%. Cependant, il était en baisse de plus de 9% à 10 h 45 le 15 février.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk met tout son poids derrière la crypto-monnaie. Ce n’est même pas la seconde.

Il y a un peu plus d’une semaine, Musk tweetant régulièrement à propos de la crypto-monnaie meme a conduit au sommet historique de 0,065448 $, en hausse d’environ 35% par rapport à son creux de 24 heures de 0,048356 $. La pièce numérique sur le thème de Shiba Inu a dépassé les 8 cents pour la première fois, juste une semaine après avoir chuté à 2,5 cents et déclenché un tollé sur Reddit.

Elle avait alors une valeur marchande de 10 milliards de dollars américains (13,3 milliards de dollars singapouriens), ce qui en faisait la 8e plus grande crypto-monnaie. Cela a été suivi peu de temps après que Musk a tweeté, «Qui a laissé sortir le Doge», un jeu de mots sur la célèbre chanson à succès des Baha Men «Qui a laissé sortir les chiens?

Musk avait également publié un sondage sur Twitter, demandant à ses 45,8 millions d’abonnés de choisir «la future monnaie de la Terre». Il a donné deux options: «Dogecoin au Moooonn» ou «Tous les autres crypto combinés».

Le sondage a abouti à 71,3% des 2,4 millions d’électeurs affirmant que «Dogecoin to the Moooonn» serait l’avenir de la monnaie.