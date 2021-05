Elon Musk a été interné dans une banque avant de fonder Tesla, leur a donné une «  idée d’un milliard de dollars  »

Avant qu’Elon Musk ne devienne le magnat de la technologie milliardaire qu’il est aujourd’hui, il a commencé par un stage « normal » dans une banque. Alors que la personne moyenne ferait des choses régulières qu’on lui demandait pendant son stage, Musk était différent. Au cours de son stage à la Banque de Nouvelle-Écosse au début des années 1990, Musk a rédigé une proposition d’échange d’obligations de plusieurs milliards de dollars qui, selon lui, serait la «plus grande opportunité de tous les temps». Musk était tellement confiant quant à l’idée et il obtiendrait au moins une augmentation de 1 $ / heure dans son allocation de 14 $ / heure, mais dans ce cas, sa chance était comme n’importe quel autre stagiaire et il ne l’a pas fait. Son patron immédiat Peter Musk a approuvé l’idée mais à la consternation de Musk, la proposition a été rejetée par le PDG de la banque. Cependant, en regardant le bilan de l’idée de Musk, nous sommes sûrs que ce n’était que la perte des banques. Musk a partagé cette histoire en réponse à un tweet, avec un article by Yahoo Finance qui suit son parcours à travers les lentilles de ses premières expériences de stage.

L’article citait le PDG de Tesla disant que plus tard dans la vie, lorsqu’il était en concurrence avec ces banques, il s’est souvenu de cet article et s’est rendu compte que tout ce que les banques font est de copier et de ne jamais faire quelque chose de nouveau. Il dit: «S’il y avait un tas d’or géant assis au milieu de la pièce et que personne ne le ramassait, ils ne le ramasseraient pas non plus.

D’après son expérience de travail dans les banques, les principaux « points à retenir » de Musk étaient que les « banquiers » sont « stupides et riches », ce qu’il dit avoir gardé à l’esprit lorsqu’il a lancé sa start-up financière X.com. Le site a ensuite fusionné avec Confinity en 2000 et est devenu PayPal.

J’ai travaillé pour Peter Nicholson, qui est génial. La plupart du temps, nous avons échangé des énigmes mathématiques, même si j’ai trouvé une opportunité d’arbitrage de plusieurs milliards de dollars pour la banque. Je pensais qu’ils me donneraient au moins une augmentation de 1 $ / heure, mais non … https://t.co/rdjDtPtPHz– Elon Musk (@elonmusk) 18 mai 2021

Après son passage chez PayPal, Musk est allé fonder des entreprises comme Tesla et Space X. Alors que Tesla mène la révolution des voitures électriques dans le monde, SpaceX a travaillé avec de nouvelles possibilités dans la recherche spatiale.

