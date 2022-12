Elon Musk a été élu PDG de Twitter par un sondage qu’il a créé

Un Twitter sondage créé par Elon Musk demandant s’il devait “démissionner de la tête de Twitter” s’est terminé tôt lundi matin, la plupart des répondants ayant voté par l’affirmative.

Musk avait déclaré qu’il respecterait les résultats du sondage, qui a commencé dimanche soir et s’est conclu avec 57% votant oui, 43% votant non.

Plus de 17 millions de votes ont été exprimés lors du référendum informel sur sa direction chaotique de Twitter, qui a été marquée par des licenciements massifs, la reformulation de comptes suspendus qui avaient enfreint les règles de Twitter, la suspension de journalistes qui le couvrent et des changements de politique fouettés apportés et inversé en temps réel.

Musk n’a pas immédiatement réagi au résultat du vote.



Ceci est une mise à jour de dernière minute. Plus à venir…