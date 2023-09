Elon Musk a emprunté 1 milliard de dollars à SpaceX le même mois avec Twitter – WSJ

Elon Musk a retiré un prêt d’un milliard de dollars (19,2 milliards de rands) à SpaceX – la société de fusées vieille de deux décennies dirigée par le milliardaire – à peu près au même moment où il acquérait Twitter, désormais connu sous le nom de X, pour 44 milliards de dollars, le Mur. Le Street Journal a rapporté mardi.

SpaceX a approuvé le prêt d’un milliard de dollars, qui était soutenu par une partie des actions SpaceX de Musk, en octobre et Musk l’a entièrement retiré le même mois, selon le rapport, citant des documents. Musk a pris possession de Twitter en octobre.

Musk a conclu des accords avec des banques pour emprunter sur ses actions dans ses entreprises, notamment le fabricant de véhicules électriques (VE) Tesla, tandis que la société privée SpaceX lui a servi de prêteur, indique le rapport, ajoutant que le fait de payer pour Twitter compliquait encore davantage la situation financière de Musk.

Musk est le plus grand actionnaire de SpaceX avec une participation de 42 % et près de 79 % de ses droits de vote en mars, indique le rapport, citant un dossier déposé auprès de la Federal Communications Commission. SpaceX disposait de 4,7 milliards de dollars de liquidités et de titres à la fin de l’année dernière, indique le journal, citant des documents.

SpaceX et X n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Elon Musk a vendu une grande partie de ses actions Tesla en 2022, avant et après l’accord avec Twitter, portant ses ventes totales à environ 40 milliards de dollars, ce qui a frustré les investisseurs du fabricant de véhicules électriques.

En avril 2023, Tesla a révélé qu’elle avait encore renforcé les règles concernant l’utilisation par Musk de sa participation dans l’entreprise pour emprunter de l’argent, selon le rapport du WSJ.

Outre Tesla et X, Musk est co-fondateur de la start-up Neuralink, spécialisée dans les puces cérébrales.